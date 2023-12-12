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UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa'da son grup maçlarına çıkıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Lugano'ya konuk olacak. Fenerbahçe ise aynı organizasyonda Spartak Trnava ile evinde ağırlayacak. Zorlu mücadeleler öncesi taraftarlar, Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralamasını merak ediyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 01:04 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 01:06
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UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Sarı-lacivertiler rakibini mağlup ederek gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.

UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Temsilcilerimizin Avrupa'daki maçları sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu.

UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

1- İNGİLTERE: 98.803

UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

2- İSPANYA: 85.239

UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

3- İTALYA: 81.426

UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

4- ALMANYA: 80.195

UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

5- FRANSA: 59.997

UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

6- HOLLANDA: 59.500

UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

7- PORTEKİZ: 51.649

UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

8- BELÇİKA: 44.200

UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

9- TÜRKİYE: 35.600

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