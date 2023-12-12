TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı devam mı maçına çıkacak.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı devam mı maçına çıkacak.
Sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda son mücadelesini Kopenhag deplasmanında verecek.
Galatasaray bu mücadeleyi kazanırsa, Manchester United-Bayern Münih karşılaşmasına bakmadan gruptan 2. olarak çıkacak.
Süper Lig'deki son maçında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Cimbom, Danimarka'ya moralli gidecek.
Sarı-kırmızılılar tüm planlarını gruptan çıkmak için dizayn etti.
Aynı zamanda Galatasaray, Süper Lig'de de şampiyon olmak istiyor.
Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya rekabete giren Cimbom, averajla 2. sırada yer alıyor.
Galatasaray'ın bu mücadelesinde en çok dikkat çeken isim Teknik Direktör Okan Buruk.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak ilk sezonunda 2.44 puan ortalamasıyla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, bu sezon çıtayı yükseltti.
Ligde 15 haftada 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet karnesine sahip Buruk, puan ortalamasını 2.66'ya çıkardı.
Sarı-kırmızılı takımın başında 51 lig maçında 41 galibiyet gören başarılı teknik adam, istatistiklerde zirveye abone oldu.
Tüm kulvarlarda mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte gözler, devre arası transfer döneminde.
Bunun için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, rotayı Brezilya'ya çevirdi.
Brezilya'da Santos'un bu sezon 111 yıl aradan sonra küme düşmesi takımda moralleri bir hayli bozmuş durumda.
Brezilya'da siyah-beyazlı kulübün, birçok oyuncusu ile yollarını ayrılacağı düşünülüyor.
Bu oyunculardan en kuvvetli muhtemel ismi Marcos Leonardo.
G.SARAY YENİ NEYMAR'I BULDU!
Sarı-kırmızılı ekip, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos forması giyen Marcos Leonardo ile ilgileniyor.
Cimbom yıldız oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.
Brezilyalı futbolcu geleceğin Neymar'ı olarak nitelendiriyor.
1.74 boyunda olmasına rağmen oldukça güçlü olarak bilinen Leonardo, ülkesinden ayrılmaya sıcak bakıyor.
Yıldız oyuncu Santos'un küme düşmesinden sonra menajerine teklifleri değerlendireceğini söyledi.
Bu durumdan sonra Galatasaray harekete geçti.
Sarı-kırmızılılar Marcos Leonardo'yu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber edecek.
Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.
Bu sezon 49 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 21 gol, 4 asistlik performans gösteren Leonardo, takımını ligte tutmayı başaramadı.