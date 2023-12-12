Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi için şimdiden harekat başladı. Sarı-kırmızılılar bu noktada birçok takımın yakın takibe aldığı yıldız isim için düğmeye bastı. Breziya'da yeni Neymanr olarak gösterilen yıldız için devre arasında teklif yapılacak. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:47
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TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak ilk sezonunda 2.44 puan ortalamasıyla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, bu sezon çıtayı yükseltti.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Ligde 15 haftada 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet karnesine sahip Buruk, puan ortalamasını 2.66'ya çıkardı.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Sarı-kırmızılı takımın başında 51 lig maçında 41 galibiyet gören başarılı teknik adam, istatistiklerde zirveye abone oldu.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Tüm kulvarlarda mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte gözler, devre arası transfer döneminde.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Bunun için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, rotayı Brezilya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Brezilya'da Santos'un bu sezon 111 yıl aradan sonra küme düşmesi takımda moralleri bir hayli bozmuş durumda.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Brezilya'da siyah-beyazlı kulübün, birçok oyuncusu ile yollarını ayrılacağı düşünülüyor.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Bu oyunculardan en kuvvetli muhtemel ismi Marcos Leonardo.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

G.SARAY YENİ NEYMAR'I BULDU!
Sarı-kırmızılı ekip, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos forması giyen Marcos Leonardo ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Cimbom yıldız oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Brezilyalı futbolcu geleceğin Neymar'ı olarak nitelendiriyor.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

1.74 boyunda olmasına rağmen oldukça güçlü olarak bilinen Leonardo, ülkesinden ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Yıldız oyuncu Santos'un küme düşmesinden sonra menajerine teklifleri değerlendireceğini söyledi.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Bu durumdan sonra Galatasaray harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Sarı-kırmızılılar Marcos Leonardo'yu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber edecek.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ | Dünya bu yıldızı konuşuyor! Galatasaray geleceğin Neymar'ını buldu

Bu sezon 49 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 21 gol, 4 asistlik performans gösteren Leonardo, takımını ligte tutmayı başaramadı.

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