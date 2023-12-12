Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Halil Umut Meler’e yapılan saldırı sonrası kınama! İşte o sözler

Okan Buruk'tan Halil Umut Meler’e yapılan saldırı sonrası kınama! İşte o sözler

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler’e yapılan fiziksel saldırı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kınama mesajı yayımladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:21
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Okan Buruk'tan Halil Umut Meler’e yapılan saldırı sonrası kınama! İşte o sözler

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kınama mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e fiziksel saldırıda bulundu. Ankara Eryaman Stadyumu'nda yaşanan olay sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuyla ilgili kınama mesajı yayımladı. Buruk, açıklamasında, "Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, bundan sonraki süreçte tüm hakemlerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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