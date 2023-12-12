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Kopenhag - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk: Yeni hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca yeni hedeflerinin Avrupa Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 01:42 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 01:44
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Kopenhag - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk: Yeni hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Birincisi Türkiye'de gerçekleşen saldırıyı kınayarak başlamak istiyorum. Ülke futbolu için dönüm noktası olmasını diliyorum. İnşallah adımlar atılır. Halil Umut Meler'e ve hakem camiasına geçmiş olsun."

"KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

"Kaybetmek istemiyorduk. 2 seçeneğimiz vardı. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek ya da diğer maça göre Avrupa Ligi'nde devam etmek. Oyun beklediğimiz gibi oldu. Maça başlarken kanat oyuncularına büyük iş düşüyordu. Merkezi kapatıyorlardı. Burada daha çok üretmek istiyorduk ama ilk yarıda çok net pozisyon üretemedik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Ziyech ve Mertens'in oyuna almak istiyorduk. Hücumda bize enerji getirecek oyuncular kenara geldiği anda gol yedik. Daha sonra Bakambu ile iki forvete döndük. Belki birinci golü bulsak, ikinci golü de bulabilirdik. Çok fazla orta yaptık ama forvetlerimizi buluşturamadık. Net kurtarışlar, çizgiden çıkan toplar oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz."

"HEDEFİMİZ UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK"

Okan Buruk: "Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol. Bundan sonraki hedefimiz kupayı kazanmak."

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