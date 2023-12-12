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Kazanacağız

Buruk, Kopenhag maçında takımına güveniyor. Usta hoca "Galatasaray için çok değerli bir maça çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz" dedi ve ekledi: Galibiyetten başka sonuç düşünmüyoruz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
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Kazanacağız

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak olan Kopenhag karşılaşmasıyla ilgili konuştu. Başarılı çalıştırıcı, "Galatasaray için çok değerli bir maça çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. İyi oyunculara sahibiz, iyi bir takımız. Şimdiye kadar çok iyi oyunlar ortaya koyduk. Bu oyunları son 16'da da sürdürebileceğimizi düşünüyorum. Bu heyecanı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Buruk, deplasmanda oynayacak olmaları için de konuştu.

TARAFTARI GURURLANDIRACAĞIZ

"Birçok vatandaşımız maça gelecek. Ekran başında birçok insan bizi destekleyecek. İnşallah Türk futbolu için önemli bir gece olur. İkinci yol Avrupa Ligi" diyen sarı kırmızılı hoca, mücadeleye çok iyi hazırlandıklarının altını çizdi. Buruk, "Moralimiz gayet yerinde. Kendimize güvenimiz yüksek. Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok ve galip gelememek için bir neden de yok. Umarım yarın (bugün) futbol şansı da yanımızda olur" diye konuştu. Buruk ayrıca "Gruplardan çıkarak taraftarımızı gururlandırmak istiyoruz. Onları mutlu etmek için oynayacağız" dedi.

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 11 kez mücadele etti. Buruk, Şampiyonlar Ligi ve gruplarında oynadığı bu 11 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, 2 kez de kaybetti. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

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