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Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefindeki Galatasaray, ara transfer dönemine büyük önem veriyor. Takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Belçikalı yıldız Dries Mertens'in ocak ayında ayrılması gündeme geldi. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini beklemeyi düşünmeyen deneyimli oyuncunun ara transfer döneminde veda etmeyi düşündüğü ifade edildi. İşte yeni adresi.... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 20:43 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 20:44
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BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da Belçikalı yıldız Dries Mertens ile yolların ayrılması gündeme geldi.

Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu oldu.

Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

Ocak ayında bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan Cimbom'da yaşanacak ayrılıklar, transfer operasyonunu doğrudan etkileyecek.

Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

Ara transfer döneminde iddiasını artıracak hamleler yapmayı planlayan Galatasaray, hummalı bir operasyon gerçekleştiriyor.

Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk, yönetimle koordineli bir şekilde kadro yapılanma çalışmalarını yürütüyor.

Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

Kadroda düşünülmeyen isimleri belirleyen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir veda yaşanabilir.

Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

Belçikalı yıldız Dries Mertens'in takımdan ayrılmayı düşünmeye başladığı iddia edildi.

Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

İTALYA'YA DÖNÜYOR!
Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens'in İtalya'ya dönüş hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

JUVENTUS VEYA MILAN…
İtalyan basınında yer alan haberde; Ayrılığı düşünen Mertens'in ocak ayında Juventus veya Milan'a transfer olabileceği belirtildi.

Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

MAAŞINI DÜŞÜRMEYE HAZIR!
Belçikalı futbolcunun İtalya'da üst düzey bir kulübe transfer olmak için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

Ocak ayında transferi düşünen Mertens'in 6 aylık bir kontrata 'evet' diyeceği kaydedildi.

Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

36 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 23 resmi maçta 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

Belçika Milli Takımı'nda 109 maçta sahaya çıkan Mertens, 21 gol attı.


Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

Futbola Anderlecht altyapısında başlayan Dries Mertens, 2013 yılında transfer olduğu Napoli'de efsaneleşti.

Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu

Burada 9 yıl forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Mertens, 2022 yılında Galatasaray'a geldi.

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