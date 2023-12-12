Galatasaray'da ayrılık! Mertens'in yeni adresi belli oldu
Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefindeki Galatasaray, ara transfer dönemine büyük önem veriyor. Takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Belçikalı yıldız Dries Mertens'in ocak ayında ayrılması gündeme geldi. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini beklemeyi düşünmeyen deneyimli oyuncunun ara transfer döneminde veda etmeyi düşündüğü ifade edildi. İşte yeni adresi.... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 20:43 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 20:44
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Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu oldu.
Ocak ayında bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan Cimbom'da yaşanacak ayrılıklar, transfer operasyonunu doğrudan etkileyecek.
Ara transfer döneminde iddiasını artıracak hamleler yapmayı planlayan Galatasaray, hummalı bir operasyon gerçekleştiriyor.
Teknik direktör Okan Buruk, yönetimle koordineli bir şekilde kadro yapılanma çalışmalarını yürütüyor.
Kadroda düşünülmeyen isimleri belirleyen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir veda yaşanabilir.
Belçikalı yıldız Dries Mertens'in takımdan ayrılmayı düşünmeye başladığı iddia edildi.
İTALYA'YA DÖNÜYOR!
Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens'in İtalya'ya dönüş hazırlığında olduğu öne sürüldü.
JUVENTUS VEYA MILAN…
İtalyan basınında yer alan haberde; Ayrılığı düşünen Mertens'in ocak ayında Juventus veya Milan'a transfer olabileceği belirtildi.
MAAŞINI DÜŞÜRMEYE HAZIR!
Belçikalı futbolcunun İtalya'da üst düzey bir kulübe transfer olmak için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu ifade edildi.
Ocak ayında transferi düşünen Mertens'in 6 aylık bir kontrata 'evet' diyeceği kaydedildi.
36 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 23 resmi maçta 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Belçika Milli Takımı'nda 109 maçta sahaya çıkan Mertens, 21 gol attı.
Futbola Anderlecht altyapısında başlayan Dries Mertens, 2013 yılında transfer olduğu Napoli'de efsaneleşti.
Burada 9 yıl forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Mertens, 2022 yılında Galatasaray'a geldi.
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