GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

"MANCHESTER UNİTED'A GOL ATMAK ÖZEL BİR AN"



Manchester United gibi üst düzey bir takıma karşı Old Trafford'da veya kendi stadyumumuzda gol atmak her oyuncu için özel bir an. Özellikle Galatasaray formasını giymek beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Ama her zaman söylediğim gibi futbol bir takım işidir. Birlikte kazanıyoruz ve birlikte kaybediyoruz.