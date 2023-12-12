GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

İŞTE KEREM'İN SÖZLERİ:



Kariyerine başlayan genç futbolcular için düzenli oyun süresinin sağlanması çok önemli. Bu inanç alt liglerde oynama kararıma yön verdi. Bu seçim faydalı oldu. Her hafta sonu oynamak gelişimim için çok önemliydi. Her genç oyuncu her gün gelişmeye ve profesyonelliğini geliştirmeye odaklanmalıdır. Şu anda bir alt ligde olmak, gelecekte üst lige çıkma ihtimalini sınırlamıyor. Bu, süreci kabul etmek ve istikrarlı bir şekilde büyümekle ilgilidir.

