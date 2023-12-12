Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kopenhag karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Kerem'in transferine dair dikkat çeken sözleri... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:22 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:32
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MEHMET CEM ÇAKIR
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanacak karşılaşma öncesi İspanyol basınından Marca'ya konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

İŞTE KEREM'İN SÖZLERİ:

Kariyerine başlayan genç futbolcular için düzenli oyun süresinin sağlanması çok önemli. Bu inanç alt liglerde oynama kararıma yön verdi. Bu seçim faydalı oldu. Her hafta sonu oynamak gelişimim için çok önemliydi. Her genç oyuncu her gün gelişmeye ve profesyonelliğini geliştirmeye odaklanmalıdır. Şu anda bir alt ligde olmak, gelecekte üst lige çıkma ihtimalini sınırlamıyor. Bu, süreci kabul etmek ve istikrarlı bir şekilde büyümekle ilgilidir.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

"FATİH TERİM'İN İLGİSİ İNANILMAZ BİR ONURDU"

Galatasaray'la iletişime geçmek bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Özellikle transferimde kilit rol oynayan teknik direktör Fatih Terim'in ilgisi inanılmaz bir onurdu. Oradaki ilk koçumdu ve onun yönetimi altında öğrenmek değerli bir deneyimdi.


GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

Böylesine zengin bir tarihe sahip bir kulübü sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da temsil etme fırsatı beni büyük bir gururla doldurdu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

Yalnızca futbol sahasındayken değil, saha dışındaki hayatımda da gelişmek için her gün çalışmam gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Bu, kendi sürecimde ustalaşmak ve saha dışında bile performansımı iyileştirmenin yollarını bulmakla ilgili.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

Günlük yaşamımda her zaman daha iyi oynamama yardımcı olacak şeyler arıyorum. Çünkü antrenmanlar önemli olmasına rağmen sadece birkaç saat sürer. Günün geri kalanında ister evde ister arkadaşlarla olun, bu zamanı akıllıca yönetmek çok önemlidir.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

"MONTELLA OLAĞANÜSTÜ BİR TEKNİK DİREKTÖR"
Almanya'daki EURO finallerine katılmak bizim için dikkate değer bir başarı. İlk günden itibaren yeni hocamız Montella'nın önemli ve olumlu bir etkisi oldu. Takım içinde güçlü bir birlik duygusunu hızla geliştiren olağanüstü bir hoca. Hepimizin birlikte çalışması çok önemli ve o herkesi bu zihniyete dahil etmeyi başardı.


GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

Galatasaray olarak inanılmaz bir takıma ve Okan Buruk gibi muhteşem bir teknik direktöre sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Geçen yıldan bu yana birlikte büyüdük, sürekli gelişiyor ve gelişiyoruz. Bugün bu kadar güçlü bir konumda olmamızın nedeni bu kolektif büyümedir. Teknik direktörümüzden her oyuncumuza kadar aramızda, ortak bir amaç etrafında birleşen derin bir birlik duygusu var. Bu ekibin bir parçası olmak gerçekten ödüllendirici.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

"MANCHESTER UNİTED'A GOL ATMAK ÖZEL BİR AN"

Manchester United gibi üst düzey bir takıma karşı Old Trafford'da veya kendi stadyumumuzda gol atmak her oyuncu için özel bir an. Özellikle Galatasaray formasını giymek beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Ama her zaman söylediğim gibi futbol bir takım işidir. Birlikte kazanıyoruz ve birlikte kaybediyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

"KOPENHAG MAÇI FİNAL GİBİ"

İleriye baktığımızda Kopenhag'daki maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. O kadar yoğun bir atmosfere sahip ki sanki bir finalmiş gibi geliyor. Oraya tek bir hedefle gidiyoruz: kazanmak ve bir sonraki tura geçmek. Ekip olarak bu mücadeleye tamamen hazırız ve heyecanlıyız.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

"BAŞKA BİR AVRUPA TAKIMI..."

Şu anda tüm dikkatim Galatasaray'a odaklanmış durumda ve hedefimiz ligi kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Ancak bir futbolcu olarak her zaman farklı liglerde oynayarak ve yeni zorluklarla karşılaşarak keşfetme ve büyüme arzusu vardır.

Bir gün başka bir Avrupa liginde oynamak, kendimi ve ülkemi yeni bir futbol ortamında temsil etmek konusunda güçlü bir isteğim var.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "İspanya La Liga'da oynamak..."

"İSPANYA LA LIGA'DA OYNAMAYI HAYAL EDİYORUM"

İspanya şüphesiz Avrupa'nın en iyi beş liginden biri ve olağanüstü futboluyla tanınıyor. Ülkenin birçok harika takımı, tutkulu taraftarları ve canlı bir kültürel ortamıyla zengin bir futbol geleneği var. Bu ligi takip ediyorum ve seviyorum ve bir gün bu ligde oynama ihtimalini hayal edebiliyorum. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Her zaman zamanlamayla ilgilidir ve sonra her şey yerli yerine oturur.

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