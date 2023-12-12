Haberler Galatasaray Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz

Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu. Danimarka'da rakibine mağlup olan sarı kırmızılılar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte muhtemel rakiplerimiz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 02:10 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 02:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz

Zorlu mücadeleyi konuk ekip 58. dakikada Lukas Lerager'in golüyle 1-0 kazandı.

Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz

Sarı kırmızılılar grupta topladığı 5 puanla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı elde etti.

Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz

Kopenhag'a mağlup olan Galatasaray, Avrupa'da yoluna Avrupa Ligi son 32 turu'ndan devam edecek.

Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz

Galatasaray, Avrupa Ligi son 32 turu'nda, grubunu 2. tamamlayan takımlarla eşleşecek.

Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz

Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.

Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz

İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz

Freiburg / West Ham

Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz

Marsilya / Brighton

Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz

Betis / Rangers / Sparta Prag

Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz

Sporting Lizbom

Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz

Toulouse / U. St. Gilloise

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakambu: Hiçbir şeyi bırakmayacağız!
Mertens: Yazık oldu!
Süresi biten ehliyet nasıl yenilenir?
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bakambu: Hiçbir şeyi bırakmayacağız! Bakambu: Hiçbir şeyi bırakmayacağız! 01:43
"Yeni hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak!" "Yeni hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak!" 01:42
Mertens: Yazık oldu! Mertens: Yazık oldu! 01:37
G.Saray Avrupa Ligi'nde! İşte muhtemel rakipler G.Saray Avrupa Ligi'nde! İşte muhtemel rakipler 01:32
Inter ile Real Sociedad yenişemedi! Inter ile Real Sociedad yenişemedi! 01:13
Real Madrid gruptan namağlup çıktı! Real Madrid gruptan namağlup çıktı! 01:04
Daha Eski
İşte UEFA ülke puanında son durum! İşte UEFA ülke puanında son durum! 01:04
Benfica son dakikada Avrupa Ligi bileti aldı Benfica son dakikada Avrupa Ligi bileti aldı 01:03
M. United Avrupa kupalarına veda etti! M. United Avrupa kupalarına veda etti! 00:55
G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı! G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı! 00:52
Fenerbahçe Alagöz ASVEL'e kaybetti! Fenerbahçe Alagöz ASVEL'e kaybetti! 00:37
Lens, Avrupa Ligi'ne Sevilla evine! Lens, Avrupa Ligi'ne Sevilla evine! 22:43