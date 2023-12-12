Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte muhtemel rakiplerimiz
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu. Danimarka'da rakibine mağlup olan sarı kırmızılılar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte muhtemel rakiplerimiz...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 02:10 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 02:10
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Kopenhag'a mağlup olan Galatasaray, Avrupa'da yoluna Avrupa Ligi son 32 turu'ndan devam edecek.
Galatasaray, Avrupa Ligi son 32 turu'nda, grubunu 2. tamamlayan takımlarla eşleşecek.
Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.
Rennes / Villarreal
Slavia Prag / Roma
Karabağ / Molde
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