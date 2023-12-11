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Zafer planı
Galatasaray, Kopenhag karşısında tüm maçlarında olduğu gibi Mauro İcardi'den başlayarak sahanın her yerinde yoğun pres uygulayacak. Barış ve Boey ile sık sık hızlı kanat bindirmeleri olacak. Sanchez ve Abdülkerim ceza sahası önünde riskli pas yapmayacak, geriden isabetli paslarla oyunu başlatacak. Zaha, Kerem ve Ziyech fırsat buldukça şut çekecek. Toreira ve oynaması halinde Kaan Ayhan da savunma ile hücum hattı arasında paravan görevi yapacak.
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