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Kopenhag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak. Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Heyecanlı karşılaşmayı takip etmek isteyenler maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:31
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Kopenhag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kopenhag - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

KOPENHAG'DA STOPER KRİZİ

Öte yandan Kopenhag cephesinden Denis Vavro'nun sakatlığına dair açıklama geldi. Oyuncunun sakatlığının ciddiyeti hakkında henüz bir şey söyleyemeyeceklerini bildiren Danimarka temsilcisi, Vavro'da kırık olmadığını aktardı. Denis Vavro'nun Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY 12,4 MİLYON EURO DEĞERİNDE ZAFER PEŞİNDE

Galatasaray'ın, Kopenhag maçını kazanması durumunda bu sezonki UEFA geliri 43,6 milyon avroya ulaşacak. Bu meblağın güncel döviz kuruyla karşılığı 1,26 milyar lira. Bu bağlamda Galatasaray Danimarka'dan galibiyetle dönerse, kulübün geçen sezonki toplam gelirinin (1,96 milyar lira) yüzde 64'üne, bu sezon salt UEFA geliriyle uzanacak.

AN İTİBARIYLA TOPLAM KAZANÇ 31,2 MİLYON AVRO

Galatasaray, "Devler Ligi"nde şu ana dek 31,2 milyon avro gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, 3 eleme turu sonunda gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon avroluk katılım payını kasasına koydu. Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran Galatasaray, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin avro kazandı. Grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik karşılığında 4,66 milyon avroluk primin sahibi olan sarı-kırmızılı kulüp, beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan da minimum 0,31 milyon avro alacak. Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon avro yazdıracak.

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