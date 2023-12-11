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GALATASARAY HABERLERİ:Okan Buruk'tan o isme son şans! Kopenhag kader maçı...

SON DAKİKA: Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçına çevrildi. Sarı-kırmızılıların bu kritik maçını Daniele Orsato yönetecek. Galatasaray bu maçı kazandığı takdirde son 16 biletini almış olacak. Galatasaray'da bu kritik karşılaşma öncesi ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 10:44
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GALATASARAY HABERLERİ:Okan Buruk'tan o isme son şans! Kopenhag kader maçı...

Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi merak edilen konuların başında ise sol bek konusu geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ:Okan Buruk'tan o isme son şans! Kopenhag kader maçı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik Kopenhag maçında sol bekte Angelino'yu şans verecek.

GALATASARAY HABERLERİ:Okan Buruk'tan o isme son şans! Kopenhag kader maçı...

Milliyet'te yer alan haberde İspanyol futbolcunun sergileyeceği futbol geleceği açısından da belirleyici olacak.

GALATASARAY HABERLERİ:Okan Buruk'tan o isme son şans! Kopenhag kader maçı...

26 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Galatasaray'da 18 maçta sahaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ:Okan Buruk'tan o isme son şans! Kopenhag kader maçı...

Galatasaray'ın Angelino için RB Leipzig ile yaptığı kiralık sözleşmede İspanyol futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ:Okan Buruk'tan o isme son şans! Kopenhag kader maçı...

Angelino, Galatasaray'da 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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