GALATASARAY HABERLERİ:Okan Buruk'tan o isme son şans! Kopenhag kader maçı...
SON DAKİKA: Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçına çevrildi. Sarı-kırmızılıların bu kritik maçını Daniele Orsato yönetecek. Galatasaray bu maçı kazandığı takdirde son 16 biletini almış olacak. Galatasaray'da bu kritik karşılaşma öncesi ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmızılılar kazandığı takdirde başka hiç bir sonuca bakmadan gruptan çıkmayı başaracak.
Başkan Dursun Özbek ise üst tura çıkıldığı takdirde oyunculara yüksek bir prim verecek.
Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi merak edilen konuların başında ise sol bek konusu geliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik Kopenhag maçında sol bekte Angelino'yu şans verecek.
Milliyet'te yer alan haberde İspanyol futbolcunun sergileyeceği futbol geleceği açısından da belirleyici olacak.
26 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Galatasaray'da 18 maçta sahaya çıktı.
Galatasaray'ın Angelino için RB Leipzig ile yaptığı kiralık sözleşmede İspanyol futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.
Angelino, Galatasaray'da 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
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