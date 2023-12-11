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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Neestrup'a saygısızlık yanıtı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray deplasmanda Kopenhag karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkma adına kritik karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk basın toplantısında konuştu. Buruk, Kopenhag teknik direktörü Jacob Neestrup'a yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 21:02
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Neestrup'a saygısızlık yanıtı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi kritik maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

BASIN TOPLANTISINDAN ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR:

Okan Buruk: Rakibimizin mücadele gücü yüksek bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de direncimizi, kalitemizi ortaya koyarak kazanmak istiyoruz. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanmıştık, burada tekrar tarih yazmak istiyoruz.

"YENİDEN KUPA KAZANMAK GİBİ BİR HAYALİMİZ VAR"

"UEFA Kupası'nı aldığımızda oyuncuydum, o his çok farklı ama teknik adam olarak burada olmak da çok farklı bir his. Avrupa'da yeniden kupa kazanmak gibi bir hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için çok heyecanlıyım. Onun için bu maç çok önemli benim için."

JACOB NEESTRUP'A CEVAP

Okan Buruk: "Benim Kopenhag'a karşı bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum. Sadece Bayern Münih'in gruptan çıkmayı garantilediği için bir seviye daha aşağıda oynayacağını söylemiştim. Kopenhag çok beğendiğim, mücadele gücü yüksek bir takım. Bunu hep söylüyorum zaten." dedi.

ORSATO'YA GÜVENİYORUZ

Maçın hakemi hakkında konuşan Okan Buruk, "Son iki maçta hakem kararları hep aleyhimize oldu ancak oynanmamış bir maç konuşmak doğru olmaz. Hakeme yüzde yüz güveniyoruz. Üst düzey bir hakem görev alacak yarın, iki takım adına da adil kararlar alacağını umuyorum." dedi.

"OYUNCULARIMDA DA AYNISINI GÖRÜYORUM"

Okan Buruk: "UEFA Finali'nde öz güvenimiz çok yüksekti. İyi oyunculardık, iyi takımdık ve bu yüzümüze de yansıyordu. Oyuncularımda da bunu görüyorum. Maçtan önce gülmeleri, eğlenmeleri bir öz güven göstergesi aslında."

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