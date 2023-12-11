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GALATASARAY HABERLERİ - Kopenhag maçının hakemi Orsato Icardi'ye ceza aldırmış!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Kopenhag ile kritik bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılıların bu maçını, Daniele Orsato yönetecek. İtalyan hakemin, Icardi ile arasının iyi olmadığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 14:39
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GALATASARAY HABERLERİ - Kopenhag maçının hakemi Orsato Icardi'ye ceza aldırmış!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın Parken Stadyumu'nda Kopenhag'a konuk olacağı mücadeleyi İtalyan Hakem Daniele Orsato yönetecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Kopenhag maçının hakemi Orsato Icardi'ye ceza aldırmış!

48 yaşındaki hakem 3'ü Türkiye A Milli Futbol Takımı olmak üzere 8 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı. Bu maçlarda Türk takımları sadece bir kez kazanabildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kopenhag maçının hakemi Orsato Icardi'ye ceza aldırmış!

2015 yılında Fenerbahçe'nin deplasmanda Atromitos'u 1-0 ile geçtiği mücadele Daniele Orsato düdük çalmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kopenhag maçının hakemi Orsato Icardi'ye ceza aldırmış!

Orsato'nun yönettiği maçlarda Galatasaray, Barcelona'ya evinde 2-1, Real Madrid'e de 1-0 kaybetmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kopenhag maçının hakemi Orsato Icardi'ye ceza aldırmış!

Takvim'de yer alan habere göre Kopenhag maçına atanan Daniele Orsato'nun, Mauro Icardi ile arası bozuk olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kopenhag maçının hakemi Orsato Icardi'ye ceza aldırmış!

Icardi'nin Inter döneminde saha içinde yıldızının hiç barışmadığı Orsato ile karşılaştığı her maçta tartışmalar yaşadığı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kopenhag maçının hakemi Orsato Icardi'ye ceza aldırmış!

İtalyan hakemin Icardi ile neredeyse husumetli duruma geldiği bu nedenle uzun süre Inter maçlarına görevlendirilmediği bile iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kopenhag maçının hakemi Orsato Icardi'ye ceza aldırmış!

Icardi'nin bir maçta hakem Rizzoli'ye top attığı ancak isabet ettiremediği, Orsato'nun ise bunu not edip Icardi'nin 2 maç ceza almasına neden olduğu da belirtildi.

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