GALATASARAY HABERLERİ - Kopenhag maçının hakemi Orsato Icardi'ye ceza aldırmış!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Kopenhag ile kritik bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılıların bu maçını, Daniele Orsato yönetecek. İtalyan hakemin, Icardi ile arasının iyi olmadığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Orsato'nun yönettiği maçlarda Galatasaray, Barcelona'ya evinde 2-1, Real Madrid'e de 1-0 kaybetmişti.
Takvim'de yer alan habere göre Kopenhag maçına atanan Daniele Orsato'nun, Mauro Icardi ile arası bozuk olduğu ortaya çıktı.
Icardi'nin Inter döneminde saha içinde yıldızının hiç barışmadığı Orsato ile karşılaştığı her maçta tartışmalar yaşadığı ortaya çıktı.
İtalyan hakemin Icardi ile neredeyse husumetli duruma geldiği bu nedenle uzun süre Inter maçlarına görevlendirilmediği bile iddia edildi.
Icardi'nin bir maçta hakem Rizzoli'ye top attığı ancak isabet ettiremediği, Orsato'nun ise bunu not edip Icardi'nin 2 maç ceza almasına neden olduğu da belirtildi.
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