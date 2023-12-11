Haberler Galatasaray Galatasaray Danimarka takımlarıyla 6. maçına çıkıyor

Galatasaray Danimarka takımlarıyla 6. maçına çıkıyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la kritik bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar şu ana kadar Danimarka ekipleriyle 5 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:18
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Danimarka takımlarıyla 6. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray, Danimarka takımlarına karşı 6. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce Danimarka temsilcilerinden Kopenhag ile 3, Randers ile de 2 maç yaptı. Galatasaray, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grubundaki ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Kopenhag ile 2013-2014'te yine aynı organizasyonun grup aşamasında karşılaşan sarı-kırmızılı takım, sahasında 3-1 yendiği rakibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Randers ile ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rakibini ikinci müsabakada 2-1 yendi.

KOPENHAG TÜRK TAKIMLARINA KARŞI BAŞARILI

Kopenhag, Avrupa kupalarında daha önce 9 kez karşılaştığı Türk takımlarına karşı başarılı sonuçlar aldı. Danimarka temsilcisi, Avrupa kupalarında Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kopenhag, Türk takımlarıyla yaptığı bu maçların 5'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 2'sini de kaybetti. Danimarka ekibi, eleme turlarında karşılaştığı Trabzonspor, Sivasspor ve RAMS Başakşehir'i saf dışı bıraktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SAHASINDA SADECE 3 MAÇ KAYBETTİ

Danimarka temsilcisi Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren sahasında oynadığı maçlarda etkili bir performans sergiledi. Kopenhag, bu aşamadan itibaren evinde oynadığı 18 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, sadece 3'ünde yenildi. Danimarka ekibi, ev sahibi olduğu "Devler Ligi" müsabakalarında sadece Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih'e mağlup oldu.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan rekor prim! Turu geçerse...
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Milyonlar o saate kilitlendi! Enflasyona göre asgari ücrette hangi zam senaryoları öne çıkıyor? İşte masadaki rakamlar...
R. Madrid'de Arda heyecanı! İşte ilk maçı
Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kopenhag Galatasaray maçı canlı veren kanallar listesi
Fırtına'da Avcı farkı!
ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR 2023? | Günlük net, brüt asgari ücret kaç TL?
BU SALI BİM'DE EFSANE İNDİRİM | BİM 12 Aralık aktüel ürünler kataloğu
MEMUR MAAŞ ZAMMI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan radikal karar! 5 isim kadro dışı bırakıldı Beşiktaş'tan radikal karar! 5 isim kadro dışı bırakıldı 11:42
Kartal'ın bitmeyen derdi! Çare bulunamadı... Kartal'ın bitmeyen derdi! Çare bulunamadı... 11:40
R. Madrid'de Arda heyecanı! İşte ilk maçı R. Madrid'de Arda heyecanı! İşte ilk maçı 11:34
Kopenhag Galatasaray maçı canlı veren kanallar listesi Kopenhag Galatasaray maçı canlı veren kanallar listesi 11:27
Fırtına'da Avcı farkı! Fırtına'da Avcı farkı! 11:19
Kopenhag maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Kopenhag maçı öncesi dikkat çeken istatistik! 11:15
Daha Eski
Manchester United - Bayern Münih maçı ne zaman? Manchester United - Bayern Münih maçı ne zaman? 11:12
Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! F.Bahçe maçı oynanırken... Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! F.Bahçe maçı oynanırken... 11:11
G.Saray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Buruk'un zafer planı G.Saray Kopenhag'ı böyle yıkacak! İşte Buruk'un zafer planı 10:52
Buruk'tan o isme son şans! Kopenhag kader maçı... Buruk'tan o isme son şans! Kopenhag kader maçı... 10:43
Kanarya'nın yıldızları Avrupa'nın gündeminde! "Ligi fethetmeye başladı" Kanarya'nın yıldızları Avrupa'nın gündeminde! "Ligi fethetmeye başladı" 10:28
Millilerin EURO 2024'teki kamp yeri belli oldu Millilerin EURO 2024'teki kamp yeri belli oldu 10:21