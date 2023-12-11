Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanacak olan maçın hazırlıkları son hız devam ederken sarı-kırmızılılardan flaş haberler gelmeye devam ediyor. Cimbom'da son olarak formayı kaptıran o futbolcunun psikolojik destek aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 12:18Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 12:19
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