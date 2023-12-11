Haberler Galatasaray Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek

Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanacak olan maçın hazırlıkları son hız devam ederken sarı-kırmızılılardan flaş haberler gelmeye devam ediyor. Cimbom'da son olarak formayı kaptıran o futbolcunun psikolojik destek aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 12:18 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 12:19
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek adına ön eleme mücadeleleri verdi.

Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek

Cimbom ön elemeleri başarılı bir şekilde geçerek zorlu turnuvada gruplara kalmayı başardı.

Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda her kulvarda başarılı olmak istiyor. Bu anlamda Cimbom'da yaz transfer döneminde kadroya pek çok isim katıldı.

Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek

Galatasaray yeni transferleriyle beraber yeni sezonda da ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında zirve mücadelesi veriyor.

Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek

Sarı-kırmızılılar diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkabilmek adına Kopenhag ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek

Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken bazı futbolcular gösterdikleri performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düştü.

Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek

O futbolculardan birisi de Kazımcan Karataş. Son olarak ise futbolcuyla ilgili dikkat çeken haberler geliyor.

Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek

Sabah'ta yer alan habere göre sol bekte Angelino ve Abdülkerim'in ardından Barış Alper'e formasını kaptıran Kazımcan Karataş, 4. sol bek konumuna düştü fakat futbolcunun moralini bozmadığı öğrenildi.

Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek

Oyuncunun ağabeyi gibi gördüğü Kerem Aktürkoğlu'nu örnek aldığı ve 20 yaşındaki futbolcunun spor psikoloğu ile çalışmalara başladığı aktarıldı.

Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek

Kazımcan Karataş'ın, Kerem Aktürkoğlu gibi eleştirilerden güçlenerek dönmeyi planladığı aktarılıyor.

Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek

20 yaşındaki Kazımcan, futbola Altay altyapısında başladı. Ardından Altay'ın A takımına yükseldi.

Formayı kaptırmıştı! Galatasaray'da o isme psikolojik destek

2022 yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu. Kazımcan ilk sezonunda sarı-kırmızılılar ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kopenhag Galatasaray maçı canlı veren kanallar listesi
Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu!
ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR 2023? | Günlük net, brüt asgari ücret kaç TL?
BU SALI BİM'DE EFSANE İNDİRİM | BİM 12 Aralık aktüel ürünler kataloğu
MEMUR MAAŞ ZAMMI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Formayı kaptırmıştı! G.Saray'da o isme psikolojik destek Formayı kaptırmıştı! G.Saray'da o isme psikolojik destek 12:18
Giresunspor'da sürpriz ayrılık! Giresunspor'da sürpriz ayrılık! 12:12
Derbinin hakemine ceza! TFF kararını verdi Derbinin hakemine ceza! TFF kararını verdi 11:57
Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta heyecanı! Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta heyecanı! 11:56
Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakıldı Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakıldı 11:42
Kartal'ın bitmeyen derdi! Çare bulunamadı... Kartal'ın bitmeyen derdi! Çare bulunamadı... 11:40
Daha Eski
R. Madrid'de Arda heyecanı! İşte ilk maçı R. Madrid'de Arda heyecanı! İşte ilk maçı 11:34
Kopenhag Galatasaray maçı canlı veren kanallar listesi Kopenhag Galatasaray maçı canlı veren kanallar listesi 11:27
Fırtına'da Avcı farkı! Fırtına'da Avcı farkı! 11:19
Kopenhag maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Kopenhag maçı öncesi dikkat çeken istatistik! 11:15
Manchester United - Bayern Münih maçı ne zaman? Manchester United - Bayern Münih maçı ne zaman? 11:12
Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! F.Bahçe maçı oynanırken... Beşiktaşlı yıldıza şok tehdit! F.Bahçe maçı oynanırken... 11:11