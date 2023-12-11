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Bayern’e güvenilir mi?

Yarın Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmak. Kazanırsa 8 puana yükselecek ve üst tura çıkacak. Berabere kalırsa Bayern'in Manchester deplasmanından en azından 1 puan almasını bekleyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Bayern’e güvenilir mi?

Yarın Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmak. Kazanırsa 8 puana yükselecek ve üst tura çıkacak. Berabere kalırsa Bayern'in Manchester deplasmanından en azından 1 puan almasını bekleyecek. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray yenilse de yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilir. Bunun için Bayern Münih'in Manchester United'dan puan alması gerekiyor. Ancak gruptan çıkmayı garantileyen Alman temsilcisi, Kopenhag karşısında etkisiz kalmış; hatta Okan Buruk, "Çok kazanmak istiyormuş gibi değildi" sözleriyle Bayern'i eleştirmişti.

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