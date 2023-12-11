Haberler Galatasaray Aslan'a çifte müjde

Aslan'a çifte müjde

GalatasarayŞampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki keyifli antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi. Oyuncularıyla bir görüşme yapan Buruk karşılaşmanın önemini anlattı ve son ana kadar mücadeleden kopmamalarını istedi. Öte yandan sakatlıkları geçen Sanchez ve Ziyech'in de antrenmanda yer alması herkesi memnun etti. Özellikle kısa sürede sahalara dönen Sanchez için özel bir tedavi uygulandığı ifade edildi. Galatasaray bugün yapacağı antrenmanının ardından Kopenhag'a gidecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Aslan'a çifte müjde
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki keyifli antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi. Oyuncularıyla bir görüşme yapan Buruk karşılaşmanın önemini anlattı ve son ana kadar mücadeleden kopmamalarını istedi. Öte yandan sakatlıkları geçen Sanchez ve Ziyech'in de antrenmanda yer alması herkesi memnun etti. Özellikle kısa sürede sahalara dönen Sanchez için özel bir tedavi uygulandığı ifade edildi. Galatasaray bugün yapacağı antrenmanının ardından Kopenhag'a gidecek.
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