Haberler Galatasaray 2023'te gözler onların üzerindeydi! İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular

2023'te gözler onların üzerindeydi! İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular

2023 yılının sonuna doğru gelirken Google, Türkiye'de en çok aranan kişilerin ve şeylerin isimlerini açıkladı. Yer alan listede en çok aranan futbolcular ise dikkat çekti. İşte o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 16:05
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2023'te gözler onların üzerindeydi! İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular

2023 yılının sonuna doğru gelirken internet tarayıcısı Google, Türk kullanıcıların yaptığı aramaları da açıkladı.

2023'te gözler onların üzerindeydi! İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular

Sporx'de yer alan habere göre 25 yıllık listelerde dünya çapında en çok aranan performans "Beyonce" oldu.

2023'te gözler onların üzerindeydi! İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular

En çok aranan moda ikonu ise Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna oldu.

2023'te gözler onların üzerindeydi! İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular

En çok aranan sporcunun ise Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr formasını terleten Cristiano Ronaldo'nun olduğu açıklandı.

2023'te gözler onların üzerindeydi! İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular

En çok aranan süper kahramanın ise "Spider Man" olduğu belirtildi.

2023'te gözler onların üzerindeydi! İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular

Yer alan listede Türkiye'de en çok aranan futbolcular ise dikkat çekiyor.

2023'te gözler onların üzerindeydi! İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular

İŞTE TÜRKİYE'DE 2023 YILINDA EN ÇOK ARANAN FUTBOLCULAR:

Wilfried Zaha

2023'te gözler onların üzerindeydi! İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular

Nicolo Zaniolo

2023'te gözler onların üzerindeydi! İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular

Mauro Icardi

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