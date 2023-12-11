2023'te gözler onların üzerindeydi! İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular
2023 yılının sonuna doğru gelirken Google, Türkiye'de en çok aranan kişilerin ve şeylerin isimlerini açıkladı. Yer alan listede en çok aranan futbolcular ise dikkat çekti. İşte o isimler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 16:05
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En çok aranan sporcunun ise Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr formasını terleten Cristiano Ronaldo'nun olduğu açıklandı.
En çok aranan süper kahramanın ise "Spider Man" olduğu belirtildi.
Yer alan listede Türkiye'de en çok aranan futbolcular ise dikkat çekiyor.
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