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Özbek’ten çifte hamle

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur son dönemde camia içinden eleştirildi. Timur'la aralarında sorun olmadığını dile getiren Başkan Dursun Özbek, Adana Demirspor maçı öncesinde Florya'yı ziyaret etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Özbek’ten çifte hamle

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur son dönemde camia içinden eleştirildi. Timur'la aralarında sorun olmadığını dile getiren Başkan Dursun Özbek, Adana Demirspor maçı öncesinde Florya'yı ziyaret etti. Okan Buruk ve oyunculara, başarı dileyen Özbek, ayrıca sarı-kırmızılı takımın alacaklarının ödenmesi yönünde de talimat verdi. Adana Demirspor mücadelesi öncesinde ödeme yapılarak Florya'da huzur sağlandı.

CİMBOM ARA VERMEDİ

Cimbom, Kopenhag ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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