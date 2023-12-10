Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Ara transfer döneminde yapacağı hamleleri şimdiden belirleyen sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için de çalışmalarda bulunuyor. Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşını hesaba katan Cimbom, Real Madrid'den kaleci takviyesi yapmak için harekete geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 11:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Sarı kırmızılılar ligde son olarak sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Cimbom zorlu karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmasını bildi.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Aslan'ın galibiyet gollerini Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Galatasaray bu sonuçla birlikte ligde 15 hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Cimbom 40 puanla ilk sırada yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 37 puanla 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Öte yandan Aslan'da gözler bir yandan da transfer çevrilmiş durumda.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ara transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Sarı kırmızılı kurmaylar listesindeki futbolcularla görüşmelerine başlamıştı.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Hatta yönetim bazı futbolcularla anlaşma noktasına da gelmişti.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Galatasaray Yönetimi ocak ayının yanı sıra sezon sonu için de çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Sarı kırmızılılar şimdiden yaz transfer dönemininin planlamasını yapmayı sürdürüyor.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Bu doğrultuda Cimbom'un yazın gerçekleştireceği ilk transfer büyük ölçüde belli oldu.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Galatasaray'ın, İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı için harekete geçtiği belirtildi.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Sarı kırmızılıların yeni sezonda bu hamleyi yapmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Galatasaray'da bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte bir dönem de kapanabilir.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

G.SARAY'DAN LUNIN BOMBASI!

Galatasaray'ın, Real Madrid forması giyen kaleci Andriy Lunin'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Sarı kırmızılıların 24 yaşındaki file bekçisini yeni sezonda kadrosunda düşündüğü aktarıldı.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Bu hamleyle birlikte Aslan'da Fernando Muslera dönemi de kapanabilir.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

37 yaşındaki eldivenin Galatasaray ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Yönetimin Andriy Lunin takviyesiyle birlikte artık kalede yeni bir dönem başlatacağı bildirildi.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Öte yandan Transfermarkt verilerine göre Ukraynalı kalecinin Galatasaray'a imza atma olasılığı yüzde 31 olarak belirlenmiş durumda.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Lunin'i yeni sezonda kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı idarecilerin, Real Madrid'i ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Real Madrid'in Lunin için 10 milyon Euro bonservis istediği, Cimbom'un ise 4 milyon Euro civarında bir rakam düşündüğü kaydedildi.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Ukraynalı futbolcunun ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve uzun süreli bir kontrat teklif edilmesi halinde Galatasaray'a 'evet' diyeceği vurgulandı.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Lunin transferine dair gelişmelerin 2-3 hafta için netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Cimbom bu transferi erkenden bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Andriy Lunin bu sezon Real Madrid'de toğlam 7 maça çıktı.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Başarılı kaleci bu karşılaşmalarda 4 gol yedi.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Lunin 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Lunin'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor

1.91 boyundaki file bekçisi kariyerinde Real Oviedo, Real Valladolid, CD Leganes, Zorya Luhansk ve Dnipro gibi ekiplerde de boy göstermişti.

DİĞER
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Harper’s Bazaar’ın ödül törenine damga vurdular!
Dünya Başkan Erdoğan'ın ABD'ye restini konuşuyor! Guterres'ten veto kararına tepki: "BMGK'nın otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı"
G.Saray'a çilek geliyor!
Icardi'ye şaşırtan talip! R. Madrid ve Juventus derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi Buruk'la özel görüştü! "Son iki maç..."
G.Saray'a çilek geliyor!
MEMUR MAAŞ HESAPLAMA 2024 | Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?
Asgari ücret TOPLANTISI ne zaman 2024? YENİ ASGARİ ÜCRET ne zaman belli olur?
💥SÜPER LOTO SONUÇLARI | 10 Aralık Pazar 2023 Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni kaleci R. Madrid'den! Muslera'nın yerine... Yeni kaleci R. Madrid'den! Muslera'nın yerine... 11:40
Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman? 11:36
Nelsson "dalya"ya hazırlanıyor Nelsson "dalya"ya hazırlanıyor 11:33
Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor! 11:26
Icardi'ye şaşırtan talip! R. Madrid ve Juventus derken... Icardi'ye şaşırtan talip! R. Madrid ve Juventus derken... 11:07
Altay - Boluspor maçı ne zaman? Altay - Boluspor maçı ne zaman? 11:05
Daha Eski
Çağlar'dan transfer kararı! Beşiktaş ve F.Bahçe... Çağlar'dan transfer kararı! Beşiktaş ve F.Bahçe... 11:01
Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman? Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman? 10:53
G.Saray'a çilek geliyor! G.Saray'a çilek geliyor! 10:50
Lakers kupanın sahibi oldu! Lakers kupanın sahibi oldu! 10:26
Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız 10:24
Kartal milli yıldızın mı peşinde? İşte o iddia Kartal milli yıldızın mı peşinde? İşte o iddia 09:59