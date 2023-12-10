Galatasaray'ın yeni kalecisi Real Madrid'den! Muslera'nın yerine geliyor
Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Ara transfer döneminde yapacağı hamleleri şimdiden belirleyen sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için de çalışmalarda bulunuyor. Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşını hesaba katan Cimbom, Real Madrid'den kaleci takviyesi yapmak için harekete geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Aslan'ın galibiyet gollerini Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla birlikte ligde 15 hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Cimbom 40 puanla ilk sırada yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 37 puanla 2. sırada yer alıyor.
Öte yandan Aslan'da gözler bir yandan da transfer çevrilmiş durumda.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ara transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı kırmızılı kurmaylar listesindeki futbolcularla görüşmelerine başlamıştı.
Hatta yönetim bazı futbolcularla anlaşma noktasına da gelmişti.
Galatasaray Yönetimi ocak ayının yanı sıra sezon sonu için de çalışmalarına devam ediyor.
Sarı kırmızılılar şimdiden yaz transfer dönemininin planlamasını yapmayı sürdürüyor.
Bu doğrultuda Cimbom'un yazın gerçekleştireceği ilk transfer büyük ölçüde belli oldu.
Galatasaray'ın, İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı için harekete geçtiği belirtildi.
Sarı kırmızılıların yeni sezonda bu hamleyi yapmak istediği iddia edildi.
Galatasaray'da bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte bir dönem de kapanabilir.
İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...
G.SARAY'DAN LUNIN BOMBASI!
Galatasaray'ın, Real Madrid forması giyen kaleci Andriy Lunin'i transfer etmek istediği öne sürüldü.
Sarı kırmızılıların 24 yaşındaki file bekçisini yeni sezonda kadrosunda düşündüğü aktarıldı.
Bu hamleyle birlikte Aslan'da Fernando Muslera dönemi de kapanabilir.
37 yaşındaki eldivenin Galatasaray ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.
Yönetimin Andriy Lunin takviyesiyle birlikte artık kalede yeni bir dönem başlatacağı bildirildi.
Öte yandan Transfermarkt verilerine göre Ukraynalı kalecinin Galatasaray'a imza atma olasılığı yüzde 31 olarak belirlenmiş durumda.
Lunin'i yeni sezonda kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı idarecilerin, Real Madrid'i ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.
Real Madrid'in Lunin için 10 milyon Euro bonservis istediği, Cimbom'un ise 4 milyon Euro civarında bir rakam düşündüğü kaydedildi.
Ukraynalı futbolcunun ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve uzun süreli bir kontrat teklif edilmesi halinde Galatasaray'a 'evet' diyeceği vurgulandı.
Lunin transferine dair gelişmelerin 2-3 hafta için netleşmesi bekleniyor.
Cimbom bu transferi erkenden bitirmeyi hedefliyor.
Andriy Lunin bu sezon Real Madrid'de toğlam 7 maça çıktı.
Başarılı kaleci bu karşılaşmalarda 4 gol yedi.
Lunin 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Lunin'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
1.91 boyundaki file bekçisi kariyerinde Real Oviedo, Real Valladolid, CD Leganes, Zorya Luhansk ve Dnipro gibi ekiplerde de boy göstermişti.
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