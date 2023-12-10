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Bekle bizi Kopenhag

Salı günü Danimarka’da tarihi bir sınava çıkacak sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarına start verdi. Cimbom, daha önce UEFA Kupası'nı kazandığı Parken'de 3 puanı alarak son 16'ya kalmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Bekle bizi Kopenhag

Adana Demirspor zaferiyle 15 haftada 40 puana ulaşan Galatasaray, artık Kopenhag maçına odaklandı. Sarı- kırmızılılar, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'da tarihi bir sınava çıkacak. A Grubu'nda Bayern Münih'e kök söktüren, Manchester United'dan iki maçta 4 puan kopartan Aslan, Danimarka'da kazanıp gruptan çıkmak istiyor.

TEK ÇIKIŞ GALİBİYET

2000 yılında Parken Stadı'nda Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, Okan Buruk önderliğinde bu sahada yeni bir zafer yaşamak istiyor. Grupta 5 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, Parken'de kazandığı an, adını son 16'ya yazdıracak. Beraberlik ve yenilgi durumunda ise G.Saray'ın 2. olma şansı bulunmuyor.

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