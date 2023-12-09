GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'un çok istediği yıldız belli oldu!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye hazırlığında olan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği orta saha belli oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Haberde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kovacic'i çok beğendiği ve kadrosunda mutaka görmek istediği ifade edildi.
Öte yandan G.Saray Kulübü'nün Kovacic'i bonservisiyle mi yoksa kiralayarak mı kadrosuna katmak istediği haberde belirtilmedi.
29 yaşında ve 1.77 boyunda olan Kovacic'in İngiliz devi Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
97 kez de milli olan Kovacic, merkez orta saha dışında ön liberoda da görev yapabiliyor.
MATEO KOVACIC KİMDİR?
6 Mayıs 1994 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Ebelsberg altyapısında başladı.
Sırasıyla LASK, Dinamo Zagreb, Inter, Real Madrid, Chelsea ve Manchester City formaları giydi.
Hırvat yıldız, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 38 milyon euro...
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