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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'un çok istediği yıldız belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye hazırlığında olan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği orta saha belli oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 10:54
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'un çok istediği yıldız belli oldu!

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'un çok istediği yıldız belli oldu!

Sarı-kırmızılı takımın gündemine birçok isim gelirken, Sırp basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'un çok istediği yıldız belli oldu!

Takvim'in Sırp basınından aktardığı habere göre; Galatasaray, Manchester City'nin Hırvat merkez orta sahası Mateo Kovacic'i kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'un çok istediği yıldız belli oldu!

Haberde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kovacic'i çok beğendiği ve kadrosunda mutaka görmek istediği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'un çok istediği yıldız belli oldu!

Öte yandan G.Saray Kulübü'nün Kovacic'i bonservisiyle mi yoksa kiralayarak mı kadrosuna katmak istediği haberde belirtilmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'un çok istediği yıldız belli oldu!

29 yaşında ve 1.77 boyunda olan Kovacic'in İngiliz devi Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'un çok istediği yıldız belli oldu!

97 kez de milli olan Kovacic, merkez orta saha dışında ön liberoda da görev yapabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'un çok istediği yıldız belli oldu!

MATEO KOVACIC KİMDİR?

6 Mayıs 1994 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Ebelsberg altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'un çok istediği yıldız belli oldu!

Sırasıyla LASK, Dinamo Zagreb, Inter, Real Madrid, Chelsea ve Manchester City formaları giydi.

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