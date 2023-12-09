Haberler Galatasaray Boey'den süper siftah

Boey'den süper siftah

Performansıyla  sükse yapan Sacha Boey galibiyetin mimarlarından oldu. 23 yaşındaki Fransız sağ bek, dakikalar 22'yi gösterirken kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yollayıp Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Boey böylece bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydetti. Sarı kırmızılı krampon, golü dışında mücadelesiyle de tam not aldı; neredeyse hatasız oynadı. Savunmadaki başarısını hücuma verdiği destekle süsledi. Bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 24 maça çıkan Boey tamamına ilk 11'de başladı. Boey, maç sonu yaptığı açıklamada "Her maçı kazanmak istiyoruz ve emin adımlarla gidiyoruz. Galibiyette pay sahibi olmak güzel" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Boey'den süper siftah
Performansıyla sükse yapan Sacha Boey galibiyetin mimarlarından oldu. 23 yaşındaki Fransız sağ bek, dakikalar 22'yi gösterirken kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yollayıp Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Boey böylece bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydetti. Sarı kırmızılı krampon, golü dışında mücadelesiyle de tam not aldı; neredeyse hatasız oynadı. Savunmadaki başarısını hücuma verdiği destekle süsledi. Bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 24 maça çıkan Boey tamamına ilk 11'de başladı. Boey, maç sonu yaptığı açıklamada "Her maçı kazanmak istiyoruz ve emin adımlarla gidiyoruz. Galibiyette pay sahibi olmak güzel" dedi.
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