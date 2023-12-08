TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen 1 milyar TL'lik tehlike!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ligde ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, sezon sonu planlamasını da yapıyor. Sarı-kırmızılıların gelir beklediği isimlerden olan Nicolo Zaniolo ile Yunus Akgün'ün henüz takımlarında istenilen seviyeye gelememesi, Aslan'ı düşündürüyor. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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İtalyan oyuncuya 22.5 milyon euro, Yunus'a 9 milyon euro bonservis bedeli belirlenmişti.
Güncel kurla 1 milyar TL'ye yaklaşan bu miktar, sarı-kırmızılılar için önemli bir gelir kalemi olacak.
Sabah'ta yer alan haber göre Aston Villa ve Leicester City sezon sonunda Zaniolo ve Yunus'un performansına göre devam etmeme kararı da alabilir.
İki oyuncu da İngiltere'de takımlarının başarılı grafiğine rağmen gol atmayı başaramadı.
Aston Villa'da 16 maça çıkan Zaniolo'dan henüz skor katkısı gelmedi.
Premier Lig'e dönmeye çalışan Leicester'da oynayan Yunus ise forma giydiği 11 karşılaşmada 2 asistle yetindi.
Bu durumda sarı-kırmızılılar önemli bir gelirden olabilir.
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