Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen 1 milyar TL'lik tehlike!

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen 1 milyar TL'lik tehlike!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ligde ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, sezon sonu planlamasını da yapıyor. Sarı-kırmızılıların gelir beklediği isimlerden olan Nicolo Zaniolo ile Yunus Akgün'ün henüz takımlarında istenilen seviyeye gelememesi, Aslan'ı düşündürüyor. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 12:11
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen 1 milyar TL'lik tehlike!

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen 1 milyar TL'lik tehlike!

Sarı-kırmızılılar bir yandan da sezon sonunu düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen 1 milyar TL'lik tehlike!

Sezon öncesinde satın alma opsiyonlu kiralık giden Zaniolo ve Yunus Akgün'den Galatasaray, toplam 31.5 milyon euro gelir bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen 1 milyar TL'lik tehlike!

İtalyan oyuncuya 22.5 milyon euro, Yunus'a 9 milyon euro bonservis bedeli belirlenmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen 1 milyar TL'lik tehlike!

Güncel kurla 1 milyar TL'ye yaklaşan bu miktar, sarı-kırmızılılar için önemli bir gelir kalemi olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen 1 milyar TL'lik tehlike!

Sabah'ta yer alan haber göre Aston Villa ve Leicester City sezon sonunda Zaniolo ve Yunus'un performansına göre devam etmeme kararı da alabilir.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen 1 milyar TL'lik tehlike!

İki oyuncu da İngiltere'de takımlarının başarılı grafiğine rağmen gol atmayı başaramadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen 1 milyar TL'lik tehlike!

Aston Villa'da 16 maça çıkan Zaniolo'dan henüz skor katkısı gelmedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen 1 milyar TL'lik tehlike!

Premier Lig'e dönmeye çalışan Leicester'da oynayan Yunus ise forma giydiği 11 karşılaşmada 2 asistle yetindi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Ziyech...
G.Saray - A. Demirspor maçının VAR'ı açıklandı!
8 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
YUNANİSTAN VİZE MUAFİYETİ | 🏝️Yunan adalarına vize kalktı mı? Hangi adalarda vize kaldırıldı?
EMEKLİ MAAŞI 2024 | Emekliye ne kadar zam gelecek? İşte son tablo
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Ziyech... G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Ziyech... 13:10
Antalya evinde Karagümrük'ü ağırlıyor! Antalya evinde Karagümrük'ü ağırlıyor! 13:04
Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman? Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman? 13:01
Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman? 12:58
Sheffield United - Brentford maçı ne zaman? Sheffield United - Brentford maçı ne zaman? 12:55
Manchester United - Bournemouth maçı ne zaman? Manchester United - Bournemouth maçı ne zaman? 12:52
Daha Eski
Brighton - Burnley maçı ne zaman? Brighton - Burnley maçı ne zaman? 12:49
Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman? Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman? 12:45
Sakaryaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Giresunspor maçı ne zaman? 12:34
Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 12:31
Copa America grupları belli oldu! Copa America grupları belli oldu! 12:30
Bandırmaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 12:28