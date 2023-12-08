Sacha Boey: Bu şekilde devam etmeliyim!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Sacha Boey dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SACHA BOEY'İN AÇIKLAMALARI:

Bizim için önemli bir maçtı. Lider olmaya devam etmemiz için kazanmamız gerekiyordu. Hazırlıklarımızı yaptık ve kazandık. Her maça iyi şekilde hazırlanıyorum. Takım haricinde de ekstra çalışıyorum. İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmeliyim, iyi hissediyorum. Hocamız değişiklik yapılıp yapılmayacağını bilir.