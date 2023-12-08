Kerem Demirbay Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Kerem Demirbay, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem Demirbay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kendi performansımı konuşmak istemiyorum. Takım olarak iyi performans gösterdik. İlk yarı 3-0 yapmamız gerekirdi. İkinci yarı daha erken 3-1 yapmalıydık. Ancak maçı kazandık, en önemlisi bu."

"Kopenhag maçı için kritik demek negatif bir şey. Pozitif durumdayız, her şey bizim elimizde. Takım olarak en iyi şekilde oynamak ve maçı kazanmak istiyoruz."