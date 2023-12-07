Haberler Galatasaray Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak karşılaşmada, ligde 2. sıraya yükselmek için sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, mutlak 3 puan hedefiyle oynayacak. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 11:21
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı 8 Aralık Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçisi Katya’yı görenlerin ağzı açık kaldı! Ufuk Kaplan için yıllar tersine akıyor!
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atina'ya gidiyor
Oyuncularıyla görüştü! İşte dikkat çeken o sözler
Cimbom bombayı patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor!
Oyuncularıyla görüştü! İşte dikkat çeken o sözler
SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
📺 Sakla Beni 6. Bölüm FULL İZLE
MEMUR MAAŞ HESAPLAMASI 2024 | Doktor, öğretmen, polis, hemşire... Kim ne kadar maaş alacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zehra Güneş açıkladı! İşte joker seçme nedeni Zehra Güneş açıkladı! İşte joker seçme nedeni 11:15
Dimitrios Kolovetsios'tan dalya! Dimitrios Kolovetsios'tan dalya! 11:10
Hoffenheim - Bochum maçı ne zaman? Hoffenheim - Bochum maçı ne zaman? 11:06
İşte ülke puanına en çok katkı veren takım! İşte ülke puanına en çok katkı veren takım! 11:03
Fenerbahçe Barcelona deplasmanında! Fenerbahçe Barcelona deplasmanında! 10:56
Getafe - Valencia maçı ne zaman? Getafe - Valencia maçı ne zaman? 10:54
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? 10:49
F.Bahçe'nin 2 yıldızı A. Demirspor'a! Resmen... F.Bahçe'nin 2 yıldızı A. Demirspor'a! Resmen... 10:46
Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor! Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor! 10:42
Ferdi Kadıoğlu'dan ilginç istatistik! Ferdi Kadıoğlu'dan ilginç istatistik! 10:29
Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı saat kaçta? 10:28
Dortmund saf dışı kaldı! Dortmund saf dışı kaldı! 00:59