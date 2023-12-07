GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, 11'ini netleştiriyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 61 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabaka 0-0 berabere sona ererken, ikinci yarıda İstanbul'da Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
EVİNDE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.
Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 23 karşılaşmada 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 6 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.
Galatasaray, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Cimbom, ligde oynadığı 14 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 8'inde kalesini gole kapadı.
MUSLERA BOEY VE OLIVEIRA SINIRDA
Galatasaray'da Adana Demispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
Öte yandan sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i de netleşti. Buruk'un Ndombele'ye orta alanda şans vermesi bekleniyor.
Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Ziyech, Icardi.
DİĞER