GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 8 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 37 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor.

39. RANDEVU Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de bugüne kadar 38 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti.