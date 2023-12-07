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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, 11'ini netleştiriyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 12:26
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 8 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 37 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Mavi-lacivertliler ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla haftaya 5. sırada girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

39. RANDEVU

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de bugüne kadar 38 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 61 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabaka 0-0 berabere sona ererken, ikinci yarıda İstanbul'da Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

EVİNDE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 23 karşılaşmada 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 6 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Cimbom, ligde oynadığı 14 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 8'inde kalesini gole kapadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

MUSLERA BOEY VE OLIVEIRA SINIRDA

Galatasaray'da Adana Demispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şaşırtan karar! İşte Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Öte yandan sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i de netleşti. Buruk'un Ndombele'ye orta alanda şans vermesi bekleniyor.


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