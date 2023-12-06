Galatasaray'ın Sacha Boey planı

Bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 25 maçın hepsine ilk 11'de çıkan Sacha Boey, istikrarlı performansına devam ediyor. 480 bin euro garanti ücretle en az kazanan yabancı olan Boey'yi ocak ayında iki senaryo bekliyor. Galatasaray cephesi, Fransız sağ bekin 1.5 yıl sonra bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 2 milyon euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar henüz Boey'le görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Boey, ocak ayında sözleşmesini uzatmazsa satılması gündeme gelecek.

FİYATI 25 MİLYON EURO

Sacha Boey, Süper Lig'deki başarılı performansını Şampiyonlar Ligi'ne de taşımayı başardı. Genç yıldız. İtalyan, İngiliz ve Fransız kulüpleri, Boey'yi transfer listesine aldı. Sacha Boey'den 25 milyon euro gelir bekleyen Galatasaray Kulübü, Bournemouth'un sezon başında yaptığı 12 milyon euro teklifi kabul etmemişti.