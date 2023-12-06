Okan Buruk haklı çıktı! Bayern Münih eleştirisi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Manchester United maçı sonrası yaptığı açıklama Almanya'da tartışılmaya devam ediyor. Buruk, "Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi" demişti. Alman basını Buruk'un açıklamaların manşetlere taşırken Bild, Buruk'un iddiasını değerlendirdi. Haberde, "Şampiyon kesinlikle yüzde 100 çabayla oynamadı. İkili mücadelelerin yalnızca yüzde 45'inin kazanılmasıyla da kanıtlanıyor" yorumu yapıldı ve Buruk'a hak verildi.