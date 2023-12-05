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Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman? | Kopenhag - Galatasaray maçı hangi gün, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray, Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kritik öneme sahip karşılaşmanın sarı-kırmızılıların lehine sonuçlanması halinde aslanlar, son 16 turuna adını yazdıracak. Parken Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma öncesinde rakibin deneyimli stoperi Denis Vavro'nun sakatlanması heyecanı artırırken arama motorlarında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman? Kopenhag - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 13:56 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 14:20
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Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman? | Kopenhag - Galatasaray maçı hangi gün, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Kopenhag - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

KOPENHAG'DA STOPER KRİZİ

Öte yandan Kopenhag cephesinden Denis Vavro'nun sakatlığına dair açıklama geldi. Oyuncunun sakatlığının ciddiyeti hakkında henüz bir şey söyleyemeyeceklerini bildiren Danimarka temsilcisi, Vavro'da kırık olmadığını aktardı. Denis Vavro'nun Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

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