Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman? | Kopenhag - Galatasaray maçı hangi gün, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Kopenhag - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

KOPENHAG'DA STOPER KRİZİ

Öte yandan Kopenhag cephesinden Denis Vavro'nun sakatlığına dair açıklama geldi. Oyuncunun sakatlığının ciddiyeti hakkında henüz bir şey söyleyemeyeceklerini bildiren Danimarka temsilcisi, Vavro'da kırık olmadığını aktardı. Denis Vavro'nun Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.