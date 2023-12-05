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Ben de varım

Yedek kalmayı sorun etmeyen ve Pendik karşısında gol kilidi açan Bakambu, Buruk ile özel bir görüşme yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 06:50
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Ben de varım

Galatasaray'ın Pendikspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada gol kilidini açan Cedric Bakambu, ilk devrenin kalan karşılaşmalarında daha fazla süre almaya başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk'la özel bir görüşme gerçekleştiren Kongolu futbolcu, artık formuna kavuştuğunu ifade ederek daha fazla süre almak istediğini hocasına bildirdi.

GOL KRALI OLDU

Okan Buruk da kendisinden çok memnun olduğunu belirterek, oyuncusuna daha fazla süre bulacağı konusunda söz verdi. Geçtiğimiz sezon Yunanistan'da Olympiakos formasıyla gol kralı olarak tamamlayan Bakambu, bu sezon Mauro İcardi'nin arkasında kulübeye hapsoldu. Tecrübeli futbolcunun, bu sezon Avrupa ve ligde birer golü var.

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