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Angelino'dan beklenmedik talep! Galatasaray'da kalmak için...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında RB Leipzig'den kiraladığı Angelino ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan İspanyol sol bek, 18 maça çıkarken beklenen katkıyı veremedi. Angelino'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemek isteyen yönetim, Alman kulübüyle görüşürken 26 yaşındaki futbolcudan sürpriz bir talep geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:22
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Angelino'dan beklenmedik talep! Galatasaray'da kalmak için...

Galatasaray, dümeni devre arası transfer dönemine çevirdi.

Angelino'dan beklenmedik talep! Galatasaray'da kalmak için...

Cimbom, orta sahaya takviye yapmak istiyor.

Angelino'dan beklenmedik talep! Galatasaray'da kalmak için...

Bunun için harekete geçen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Angelino'dan beklenmedik talep! Galatasaray'da kalmak için...

Sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino'nun geleceği belirsizliği sürerken flaş bir haber geldi.

Angelino'dan beklenmedik talep! Galatasaray'da kalmak için...

Kiralık sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 18 kez sahaya çıktı.

Angelino'dan beklenmedik talep! Galatasaray'da kalmak için...

İspanyol sol beke 6 milyon Euro bonservis ödemek istemeyen yönetim, Leipzig ile zorunlu satın almadaki 20 maçlık opsiyonun kalkması için görüşüyor.

Angelino'dan beklenmedik talep! Galatasaray'da kalmak için...

'ÜCRETİMİ DE İNDİRİRİM'
Sabah'ın haberine göre; Alman kulübü isteği kabul etmezken Angelino devreye girdi.

Angelino'dan beklenmedik talep! Galatasaray'da kalmak için...

İspanyol oyuncu, bu madde nedeniyle Süper Lig'de oynatılmadığı bilgisini Leipzig idarecileri ile paylaşırken, "G.Saray'da kalmak istiyorum. Bonservis bedelinde indirim yapın'' mesajını iletti.

Angelino'dan beklenmedik talep! Galatasaray'da kalmak için...

26 yaşındaki oyuncu ayrıca 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de indirim yapabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.

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