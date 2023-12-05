Angelino'dan beklenmedik talep! Galatasaray'da kalmak için...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, ligde Fenerbahçe'nin ardından averajla 2. sırada yer alıyor.
Galatasaray, dümeni devre arası transfer dönemine çevirdi.
Cimbom, orta sahaya takviye yapmak istiyor.
Bunun için harekete geçen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino'nun geleceği belirsizliği sürerken flaş bir haber geldi.
Kiralık sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 18 kez sahaya çıktı.
İspanyol sol beke 6 milyon Euro bonservis ödemek istemeyen yönetim, Leipzig ile zorunlu satın almadaki 20 maçlık opsiyonun kalkması için görüşüyor.
'ÜCRETİMİ DE İNDİRİRİM'
Sabah'ın haberine göre; Alman kulübü isteği kabul etmezken Angelino devreye girdi.
İspanyol oyuncu, bu madde nedeniyle Süper Lig'de oynatılmadığı bilgisini Leipzig idarecileri ile paylaşırken, "G.Saray'da kalmak istiyorum. Bonservis bedelinde indirim yapın'' mesajını iletti.
26 yaşındaki oyuncu ayrıca 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de indirim yapabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.
Galatasaray'da 18 maçı geride bırakan Angelino, sadece 1 gol, 1 asist katkısı verebildi.