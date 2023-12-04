TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğin sahibi olurken puanını 37'ye yükseltti.
Cimbom'a galibiyet gollerini Bakambu ve Ziyech getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğin sahibi olurken puanını 37'ye yükseltti.
Cimbom'a galibiyet gollerini Bakambu ve Ziyech getirdi.
Bir yandan Avrupa'da bir yandan da Süper Lig'de yoğun maç trafiğine giren Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı.
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yönetimden orta saha ve sol bek bölgesi için transfer istedi.
"TRANSFER YAPACAĞIZ"
Pendikspor maçı sonrası transfer hakkında konuşan Okan Buruk, Devre arasında her mevki için düşüneceğiz.
Şimdi ligde ve Avrupa'da iyi konumdayız. Şu andaki gidişatımız olumlu ama devre arasında eksik bölgelerimize göre karar verip transfer yapmayı düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.
Orta saha bölgesi için birçok isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir yıldız gündeme geldi.
İspanyol basını, Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Seko Fofana için Galatasaray'ın sözleşme imzalamak istediğini duyurdu.
Sevilla'nın da çok istediği orta saha oyuncusu Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor.
Ndombele'nin takımdan ayrılması durumunda sarı kırmızılılar orta sahasını Seko Fofana ile güçlendirmeyi planlıyor.
Fofana, merkez orta saha, ön libero ve on numara pozisyonunda görev yapıyor.
Al Nassr formasıyla bu sezon 13 maçta görev alan Fofana, 1 gol katkısı sağladı.
Fofana, 25 milyon Euro bedelle Lens'ten Suudi Arabistan'a transfer olmuştu.
Fildişi Sahilleri formasıyla 10 maçta görev alan milli oyuncu 5 kez gol sevinci yaşadı.
Seko Fofana ile Galatasaray'ın yıldızı Wilfred Zaha milli takımdan yakın arkadaş.
2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fildişili oyuncunun piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.