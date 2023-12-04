Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray yönetimi orta saha takviye yapmak için kolları sıvadı. İspanyol basını Al-Nassr'da forma giyen yıldız oyuncuyu sarı kırmızılılara yazdı. İşte Cimbom'un ocak ayı bombası... | (Enes Cevahirci / Fotomac.com.tr dış haberler) GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 11:20
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğin sahibi olurken puanını 37'ye yükseltti.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Cimbom'a galibiyet gollerini Bakambu ve Ziyech getirdi.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Bir yandan Avrupa'da bir yandan da Süper Lig'de yoğun maç trafiğine giren Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yönetimden orta saha ve sol bek bölgesi için transfer istedi.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

"TRANSFER YAPACAĞIZ"
Pendikspor maçı sonrası transfer hakkında konuşan Okan Buruk, Devre arasında her mevki için düşüneceğiz.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Şimdi ligde ve Avrupa'da iyi konumdayız. Şu andaki gidişatımız olumlu ama devre arasında eksik bölgelerimize göre karar verip transfer yapmayı düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Orta saha bölgesi için birçok isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir yıldız gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

İspanyol basını, Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Seko Fofana için Galatasaray'ın sözleşme imzalamak istediğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Sevilla'nın da çok istediği orta saha oyuncusu Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Ndombele'nin takımdan ayrılması durumunda sarı kırmızılılar orta sahasını Seko Fofana ile güçlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Fofana, merkez orta saha, ön libero ve on numara pozisyonunda görev yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Al Nassr formasıyla bu sezon 13 maçta görev alan Fofana, 1 gol katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Fofana, 25 milyon Euro bedelle Lens'ten Suudi Arabistan'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Fildişi Sahilleri formasıyla 10 maçta görev alan milli oyuncu 5 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Seko Fofana ile Galatasaray'ın yıldızı Wilfred Zaha milli takımdan yakın arkadaş.

TRANSFER HABERİ - Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fildişili oyuncunun piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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