Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi çalışmalarına hız verildi. Ndombele'nin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesine takviye yapmak için geri sayıma geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:29
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Ocak ayı transfer dönemi için girişimlerini hızlandıran Galatasaray, ilk bombasını patlatıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefinde olan sarı-kırmızılılar, operasyon için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Ligde son olarak Pendikspor'u mağlup eden Cimbom, puanını 37'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Aslan, yoluna doludizgin devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester United'ı elinden kaçıran Galatasaray, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

5 puana ulaşan Galatasaray, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Sarı-kırmızılılar, 12 Aralık'ta Kopenhag'ı mağlup edip gruptan çıkmayı amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Aralık ayında Fenerbahçe ile de 2 maç yapacak olan Galatasaray, yoğun fikstürde alabileceği en iyi sonuçları almak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Bir yandan ocak ayı çalışmalarına başlayan Aslan, listedeki isimler üzerinde temaslarda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

NDOMBELE BEKLENENİ VEREMEDİ!
Galatasaray'da Ndombele'nin beklentilerin altında kalması hayal kırıklığı yarattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Fransız oyuncudan istenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Ocak ayında merkez orta saha takviyesi hedefleyen Cimbom, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

VAN DE BEEK CİMBOM'A!
Galatasaray, Hollandalı yıldız Donny van de Beek'in transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Manchester United'da istediği süreleri bulamayan van de Beek, ayrılığı kafasına koydu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

İngiliz ekibinin de 26 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Oynayabileceği bir takımda oynamak isteyen van de Beek'in ManU'ya veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Van de Beek'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, satın alma opsiyonlu bir teklif hazırlığında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Ocak ayında teklifini iletecek olan sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldızı da ikna edip imzayı attırmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Bu sezon Manchester United'da 2 maçta forma giyen van de Beek'in sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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