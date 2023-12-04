TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu

Ocak ayı transfer dönemi için girişimlerini hızlandıran Galatasaray, ilk bombasını patlatıyor.
Ocak ayı transfer dönemi için girişimlerini hızlandıran Galatasaray, ilk bombasını patlatıyor.
Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefinde olan sarı-kırmızılılar, operasyon için düğmeye bastı.
Ligde son olarak Pendikspor'u mağlup eden Cimbom, puanını 37'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Aslan, yoluna doludizgin devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester United'ı elinden kaçıran Galatasaray, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.
5 puana ulaşan Galatasaray, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.
Sarı-kırmızılılar, 12 Aralık'ta Kopenhag'ı mağlup edip gruptan çıkmayı amaçlıyor.
Aralık ayında Fenerbahçe ile de 2 maç yapacak olan Galatasaray, yoğun fikstürde alabileceği en iyi sonuçları almak istiyor.
Bir yandan ocak ayı çalışmalarına başlayan Aslan, listedeki isimler üzerinde temaslarda bulunuyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmayı planlıyor.
NDOMBELE BEKLENENİ VEREMEDİ!
Galatasaray'da Ndombele'nin beklentilerin altında kalması hayal kırıklığı yarattı.
Fransız oyuncudan istenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.
Ocak ayında merkez orta saha takviyesi hedefleyen Cimbom, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu.
VAN DE BEEK CİMBOM'A!
Galatasaray, Hollandalı yıldız Donny van de Beek'in transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor.
Manchester United'da istediği süreleri bulamayan van de Beek, ayrılığı kafasına koydu.
İngiliz ekibinin de 26 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verdiği öğrenildi.
Oynayabileceği bir takımda oynamak isteyen van de Beek'in ManU'ya veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Van de Beek'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, satın alma opsiyonlu bir teklif hazırlığında.
Ocak ayında teklifini iletecek olan sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldızı da ikna edip imzayı attırmak istiyor.
Bu sezon Manchester United'da 2 maçta forma giyen van de Beek'in sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.