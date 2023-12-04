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Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak. Aslan, ya tamam ya devam maçına çıkacak. Parken Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 16:23 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 16:50
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Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Kopenhag - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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