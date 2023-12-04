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Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor, kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:11 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:41
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Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı 8 Aralık Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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