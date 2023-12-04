GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımdaki son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımdaki son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar kiraladığı 30 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla kalitesini konuşturuyor.
Teknik direktör Okan Buruk, fiziki gücünü artıran Ziyech'e ilk 11'de şans vermeye başladı.
Bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Faslı oyuncu, Manchester United ve Pendikspor maçlarına damgasını durdu.
Manchester United ile 3-3 berabere biten maçta müthiş bir futbol oynayan Ziyech, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Serbest vuruştan 2 gol atan yıldız oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı asistle dikkat çekti.
Göz dolduran bir futbol sergileyen Ziyech, maçın adamı seçildi.
Yükselen grafiğini sürdüren Hakim Ziyech, Pendikspor maçında da iyi bir performans gösterdi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Faslı yıldız, uzaktan attığı golle galibiyete katkı verdi.
Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği merak ediliyor.
HAYALİ ARSENAL!
Faslı oyuncu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giymenin hayalini kuruyor.
İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Ziyech için yeni bir hamle yapmaması durumunda yaz transfer döneminde belirsizlik yaşanacak.
ARSENAL VE REAL MADRID OLASI DEĞİL!
Yaz transfer döneminde bonservisini eline alacak olan Hakim Ziyech için Arsenal ve Real Madrid seçeneklerinin olası bir seçenek olmadığı kaydedildi.
Yıldız futbolcunun sezonun geri kalanında sergileyeceği performans, geleceği konusunda belirleyici olacak.
Bu sezon Galatasaray'da 11 maçta görev alan Ziyech, 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.