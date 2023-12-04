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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, son dönemde gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Yükselen bir grafik yakalayan 30 yaşındaki oyuncu, Manchester United ve Pendikspor maçlarında sergilediği futbolla göz doldurdu. Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakim Ziyech hakkında Arsenal ve Real Madrid iddiaları gündeme geldi. Peki Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 12:05
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BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımdaki son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar kiraladığı 30 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla kalitesini konuşturuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

Teknik direktör Okan Buruk, fiziki gücünü artıran Ziyech'e ilk 11'de şans vermeye başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

Bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Faslı oyuncu, Manchester United ve Pendikspor maçlarına damgasını durdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

Manchester United ile 3-3 berabere biten maçta müthiş bir futbol oynayan Ziyech, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

Serbest vuruştan 2 gol atan yıldız oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı asistle dikkat çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

Göz dolduran bir futbol sergileyen Ziyech, maçın adamı seçildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

Yükselen grafiğini sürdüren Hakim Ziyech, Pendikspor maçında da iyi bir performans gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Faslı yıldız, uzaktan attığı golle galibiyete katkı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği merak ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

HAYALİ ARSENAL!
Faslı oyuncu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giymenin hayalini kuruyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Ziyech için yeni bir hamle yapmaması durumunda yaz transfer döneminde belirsizlik yaşanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

ARSENAL VE REAL MADRID OLASI DEĞİL!
Yaz transfer döneminde bonservisini eline alacak olan Hakim Ziyech için Arsenal ve Real Madrid seçeneklerinin olası bir seçenek olmadığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

Yıldız futbolcunun sezonun geri kalanında sergileyeceği performans, geleceği konusunda belirleyici olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Hakim Ziyech ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid...

Bu sezon Galatasaray'da 11 maçta görev alan Ziyech, 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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