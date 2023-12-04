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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Yeri garanti

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezon başında birçok önemli ismi renklerine bağlayan Galatasaray'da, o yıldız sergilediği performansla hocası Okan Buruk'un gözüne girdi ve takımdaki yerini garantiledi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:39
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Yeri garanti

Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'ın en isabetli transferi Davinson Sanchez oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Yeri garanti

Başta Ndombele olmak üzere yenilerden beklediği katkıyı alamayan Okan Buruk'un, Zaha ısrarı olumlu sonuç verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Yeri garanti

Ankaragücü, Manchester United ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Fildişi Sahilli yıldız, ilk 11'in bankosu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Yeri garanti

Sabah'ta yer alan habere göre Sanchez ve Zaha'dan sonra Hakim Ziyech de hocasının gözüne girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Yeri garanti

UZAKTAN AVLIYOR

Faslı yıldız, uzaktan şutlarına güvenen hocasını Başakşehir ve Manchester United maçlarının ardından Pendik deplasmanında da mahcup etmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Yeri garanti

Ziyech artık hücum hattının vazgeçilmezi konumunda.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Yeri garanti

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Yeri garanti

Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Yeri garanti

Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Yeri garanti

Tecrübeli futbolcu, orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, 10 numarada da forma giyebiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Yeri garanti

1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Yeri garanti

Sezon başında Galatasaray'a kiralanan Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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