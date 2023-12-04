GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Yeri garanti

Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'ın en isabetli transferi Davinson Sanchez oldu.
Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'ın en isabetli transferi Davinson Sanchez oldu.
Başta Ndombele olmak üzere yenilerden beklediği katkıyı alamayan Okan Buruk'un, Zaha ısrarı olumlu sonuç verdi.
Ankaragücü, Manchester United ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Fildişi Sahilli yıldız, ilk 11'in bankosu oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre Sanchez ve Zaha'dan sonra Hakim Ziyech de hocasının gözüne girdi.
UZAKTAN AVLIYOR
Faslı yıldız, uzaktan şutlarına güvenen hocasını Başakşehir ve Manchester United maçlarının ardından Pendik deplasmanında da mahcup etmedi.
Ziyech artık hücum hattının vazgeçilmezi konumunda.
HAKIM ZIYECH KİMDİR?
19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.
Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi.
Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı.
Tecrübeli futbolcu, orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, 10 numarada da forma giyebiliyor.
1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Sezon başında Galatasaray'a kiralanan Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...