GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'nun performansının sırrı ortaya çıktı!

Yunanistan'ın Olimpiakos takımında geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Cedric Bakambu, sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da beklentileri karşılayamamıştı.
Yunanistan'ın Olimpiakos takımında geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Cedric Bakambu, sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da beklentileri karşılayamamıştı.
Ancak Bakambu'nun son haftalardaki performansı teknik heyetin yüzünü güldürmeye başladı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre teknik heyet, Demokratik Kongolu yıldızdan hakkında çıkan gönderileceği yönünde haberlere itibar etmemesini, forma sırasının kendisine geleceğini iletti.
Nitekim Bayern Münih deplasmanındaki şansı iyi kullanan Bakambu, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.
32 yaşındaki tecrübeli forvet, Pendikspor maçını da çözen isim oldu.
İlk golü atan, ikinciyi hazırlayan Bakambu'yu hocası Okan Buruk özel olarak tebrik etti.
Florya'daki pozitif görüntüsüne performansını ekleyen Cedric Bakambu'nun, ara transfer döneminde ayrılması ya da gönderilmesi söz konusu değil.
Türkiye Kupası'nın da yoğun fikstüre eklenmesiyle süreleri artacak Bakambu, sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.
CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?
11 Nisan 1991 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Cedric Bakambu, kariyerine Sochaux'da başladı. Yıldız futbolcu Bursaspor, Villarreal, BJ Guoan, Marsilya, Olympiakos ve Al Nasr formaları giydi. Tecrübeli isim sezon başında Galatasaray'a transfer oldu.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Bakambu, 1.82 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Bakambu'nun güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon euro...