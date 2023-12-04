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GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'nun performansının sırrı ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de son olarak Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da gollerden birini Cedric Bakambu kaydetmişti. Son haftalarda yükselen bir grafiğe sahip olan Kongolu futbolcunun sırrı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 16:24
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GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'nun performansının sırrı ortaya çıktı!

Yunanistan'ın Olimpiakos takımında geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Cedric Bakambu, sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da beklentileri karşılayamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'nun performansının sırrı ortaya çıktı!

Ancak Bakambu'nun son haftalardaki performansı teknik heyetin yüzünü güldürmeye başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'nun performansının sırrı ortaya çıktı!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre teknik heyet, Demokratik Kongolu yıldızdan hakkında çıkan gönderileceği yönünde haberlere itibar etmemesini, forma sırasının kendisine geleceğini iletti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'nun performansının sırrı ortaya çıktı!

Nitekim Bayern Münih deplasmanındaki şansı iyi kullanan Bakambu, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'nun performansının sırrı ortaya çıktı!

32 yaşındaki tecrübeli forvet, Pendikspor maçını da çözen isim oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'nun performansının sırrı ortaya çıktı!

İlk golü atan, ikinciyi hazırlayan Bakambu'yu hocası Okan Buruk özel olarak tebrik etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'nun performansının sırrı ortaya çıktı!

Florya'daki pozitif görüntüsüne performansını ekleyen Cedric Bakambu'nun, ara transfer döneminde ayrılması ya da gönderilmesi söz konusu değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'nun performansının sırrı ortaya çıktı!

Türkiye Kupası'nın da yoğun fikstüre eklenmesiyle süreleri artacak Bakambu, sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'nun performansının sırrı ortaya çıktı!

CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?

11 Nisan 1991 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Cedric Bakambu, kariyerine Sochaux'da başladı. Yıldız futbolcu Bursaspor, Villarreal, BJ Guoan, Marsilya, Olympiakos ve Al Nasr formaları giydi. Tecrübeli isim sezon başında Galatasaray'a transfer oldu.

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