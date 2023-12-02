Galatasaray'da Okan Buruk'tan sol bek için transfer açıklaması!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'u deplasmanda Bakambu ve Ziyech'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Türk oyuncu kontenjanı nedeniyle transfer konusunda zorlandıklarını ifade ederken sol bekle ilgili devre arasında transferi düşünebileceklerini söyledi.

Okan Buruk, ara transfer dönemi için sol bek transferi konusunda şunları söyledi:

"Sol bekle ilgili değişik şeyler deniyoruz. Burada Türk kuralı da bizi bağlıyor. Tercihimizi orada kullanıyoruz. Barış girdikten sonra iyi oynayıp olumlu performans sergiledi. Devre arasında her mevki için düşüneceğiz. Şimdi ligde ve Avrupa'da iyi konumdayız. Şu andaki gidişatımız olumlu ama devre arasında eksik bölgelerimize göre karar verip transfer yapmayı düşüneceğiz. Ancak şu anda düşünmemiz için erken. Tüm bölgeler için hazırlığımızı yapıyoruz. Devamında bununla ilgili karar vereceğiz."