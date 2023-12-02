GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e çılgın rakam!

Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz devi Manchester United'ı evinde konuk etti.
Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz devi Manchester United'ı evinde konuk etti.
Cimbom, RAMS Park'ta oynanan mücadelede sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekipte golleri Hakim Ziyech(2) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti..
Ziyech, performansı ile haftanın takımına girmeyi başardı.
Kerem'in attığı şık gol ise haftanın golüne seçildi. Maçta oynadığı futbolla yıldızlaşan bir başka isimde Sacha Boey'di.
Galatasaray'da gösterdiği başarılı performans ile Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Sacha Boey ile ilgili iddialar devam ediyor.
UNITED BOEY'U İSTİYOR
Takvim'in The Mirror'dan derlediği habere göre; Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimleri arasında bulunan 23 yaşındaki Fransız beke, Manchester United'ın talip olduğu belirtildi.
Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag'ın özel isteği doğrultusunda Boey'u gözüne kestiren Ada ekibinin, yıldız futbolcu için 25 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı ifade edildi.
Kırmızı Şeytanlar, Cimbom'un kapısını devre arasında çalmayı düşünüyor.
BOEY TEKLİFLERE SICAK
Öte yandan Sacha Boey'un da Premier Lig'de oynama isteğinin de fazlasıyla olduğu haberin detayları arasında yer aldı.
Yıldız ismin Sarı-Kırmızılı forma ile Manchester United'a karşı performansı taraftarlar tarafından beğeni toplamıştı.
2021-22 sezonunda Fransız ekibi Rennes'ten 1.15 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Boey, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 1 de gol atma başarısı gösterdi.
Boey, Sarı-Kırmızılı taraftarların da beğendiği isimlerden biri durumunda.
Fransız bekin sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.