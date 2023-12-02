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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e çılgın rakam!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın son iki sezondur en istikrarlı isimlerinden olan Fransız sağ beki Sacha Boey, piyasasını yükseltmeye devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'ın da kesenin ağzını açtığı ifade edildi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 10:56
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e çılgın rakam!

Ziyech, performansı ile haftanın takımına girmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e çılgın rakam!

Kerem'in attığı şık gol ise haftanın golüne seçildi. Maçta oynadığı futbolla yıldızlaşan bir başka isimde Sacha Boey'di.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e çılgın rakam!

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performans ile Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Sacha Boey ile ilgili iddialar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e çılgın rakam!

İngiliz basını, Arsenal'in de listesinde yer alan Fransız bekle ilgili çarpıcı bir haber yayınladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e çılgın rakam!

UNITED BOEY'U İSTİYOR
Takvim'in The Mirror'dan derlediği habere göre; Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimleri arasında bulunan 23 yaşındaki Fransız beke, Manchester United'ın talip olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e çılgın rakam!

Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag'ın özel isteği doğrultusunda Boey'u gözüne kestiren Ada ekibinin, yıldız futbolcu için 25 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e çılgın rakam!

Kırmızı Şeytanlar, Cimbom'un kapısını devre arasında çalmayı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e çılgın rakam!

BOEY TEKLİFLERE SICAK
Öte yandan Sacha Boey'un da Premier Lig'de oynama isteğinin de fazlasıyla olduğu haberin detayları arasında yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e çılgın rakam!

Yıldız ismin Sarı-Kırmızılı forma ile Manchester United'a karşı performansı taraftarlar tarafından beğeni toplamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e çılgın rakam!

2021-22 sezonunda Fransız ekibi Rennes'ten 1.15 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Boey, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 1 de gol atma başarısı gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e çılgın rakam!

Boey, Sarı-Kırmızılı taraftarların da beğendiği isimlerden biri durumunda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e çılgın rakam!

Fransız bekin sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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