Ziyech sahnede

Galatasaray'ın eleştirilen transferleri arasında yer alan Hakim Ziyech, Manchester United karşısında gerçek kimliğine kavuştu. 2 gol, 1 asistlik performansıyla takımını ayakta tutan Faslı oyuncu, maçın oyuncusu seçildi. Bununla birlikte, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında haftanın 11'i arasında yer aldı. Şampiyonlar Ligi haftanın ilk 11'i, UEFA'nın Fantasy Futbol oyununda en yüksek puanı alan oyunculardan oluşuyor. Şampiyonlar Ligi'nde "haftanın oyuncusu" adayları arasında da gösterildi.