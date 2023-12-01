Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Siltaş Yapı Pendikspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈