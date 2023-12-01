GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile sahasında karşılaştı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile sahasında karşılaştı.
Zorlu mücadele 3-3 sona erdi ve sarı-kırmızılı ekip gruptan çıkma umudunu son maça taşıdı.
İngiliz ekibine karşı Cimbom'da Hakim Ziyech'in performansı dikkat çekti.
Faslı yıldız özellikle duran top tekniğini herkese gösterdi ve 2 golle gecenin başrolü oldu.
Ayrıca tecrübeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun golünde asisti yapan isimdi.
Yıldız futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.
Ziyech bu sezon sarı-kırmızılı formayı 6'sı lig ve 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 kez giydi.
30 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 3 gol ve 2 asiste imza attı.
Sarı kırmızılıların yıldızı Ziyech, Hollanda basınından Vi'ye açıklamalarda bulundu.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Hollanda basınından derlediği habere göre Ziyech,1.5 yıl önce Ajax, PSG ve Al-Nassr'ın kendisini transfer etmek istediğini anlattı.
Ziyech, "Orada beni isteyen, en iyi oyunculardan oluşan üç takım vardı.
Bir noktadan sonra sabır tükenir. Geçen yıl olduğu gibi, Fas'la oynadığım Dünya Kupası'ndan döndüğümde, biz en üst sıralarda yer almıştık.
Sonra tekrar sabırlı olmam gerektiğini söylediler ama sabır bir noktada tükeniyor.
Ajax'a yardım etmek istedim ve geri dönmek isterdim.
Ama beni satın almak değil, sadece kiralamak istediler.
Sevincimi yeniden buldum, burada kendim olabiliyorum.
Yeniden çiçek açtığımı hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Ziyech'i 1 yıllığına kiraladı.
Ayrıca Cimbom'un yaptığı sözleşmede bedelsiz satın alma opsiyonu bulunuyor.