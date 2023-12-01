Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Son dakika haberi: Manchester United maçında 2 gol 1 asistlik performansıyla Galatasaray'a 1 puanı getiren Hakim Ziyech Hollanda basınına flaş açıklamalarda bulundu. Transferi hakkında konuşan yıldız oyuncu, kendisini kiralamak istediği takımı açıkladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 13:26
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Faslı yıldız özellikle duran top tekniğini herkese gösterdi ve 2 golle gecenin başrolü oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Ayrıca tecrübeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun golünde asisti yapan isimdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Yıldız futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Ziyech bu sezon sarı-kırmızılı formayı 6'sı lig ve 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 kez giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

30 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 3 gol ve 2 asiste imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Sarı kırmızılıların yıldızı Ziyech, Hollanda basınından Vi'ye açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Hollanda basınından derlediği habere göre Ziyech,1.5 yıl önce Ajax, PSG ve Al-Nassr'ın kendisini transfer etmek istediğini anlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Ziyech, "Orada beni isteyen, en iyi oyunculardan oluşan üç takım vardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Bir noktadan sonra sabır tükenir. Geçen yıl olduğu gibi, Fas'la oynadığım Dünya Kupası'ndan döndüğümde, biz en üst sıralarda yer almıştık.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Sonra tekrar sabırlı olmam gerektiğini söylediler ama sabır bir noktada tükeniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Ajax'a yardım etmek istedim ve geri dönmek isterdim.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Ama beni satın almak değil, sadece kiralamak istediler.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Sevincimi yeniden buldum, burada kendim olabiliyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Yeniden çiçek açtığımı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten flaş transfer itirafı! "Kiralamak istediler"

Galatasaray, Ziyech'i 1 yıllığına kiraladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pendikspor'un konuğu Galatasaray
Tek maçı al! Yaklaşık 400 milyon TL kazan
1 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
KALEM KALEM HESAPLADIK | İşte 2024 memur maaş zammı...
BEGYO HALKA ARZ NE ZAMAN? | Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
LeBron James'in oğlu Bronny parkeye geri dönüyor LeBron James'in oğlu Bronny parkeye geri dönüyor 12:57
Faruk Hacıhaliloğlu'ndan "birlik" çağrısı Faruk Hacıhaliloğlu'ndan "birlik" çağrısı 12:41
Nowitzki Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı! Nowitzki Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı! 12:04
Bodrumspor 3 puanı hedefliyor Bodrumspor 3 puanı hedefliyor 12:25
Kartal'a genç golcü! Çalımbay istiyor Kartal'a genç golcü! Çalımbay istiyor 12:27
Beşiktaş taraftarına deplasman yasağı kalktı! Beşiktaş taraftarına deplasman yasağı kalktı! 12:37
Daha Eski
Leipzig - Heidenheim maçı ne zaman? Leipzig - Heidenheim maçı ne zaman? 11:36
İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde! O maçta... İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde! O maçta... 11:36
Mönchengladbach - Hoffenheim maçı ne zaman? Mönchengladbach - Hoffenheim maçı ne zaman? 11:40
Bochum - Wolfsburg maçı ne zaman? Bochum - Wolfsburg maçı ne zaman? 11:43
Stuttgart - Werder Bremen maçı ne zaman? Stuttgart - Werder Bremen maçı ne zaman? 11:46
Yusuf Lille'de tarih yazıyor! Yusuf Lille'de tarih yazıyor! 11:57