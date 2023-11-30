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GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha fotomac.com.tr'ye konuştu! "Daha önce yaşamadım"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Zaha, fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un "Galatasaray taraftarıyla ilgili bir şey söylemek ister misin?" sorusunu yanıtladı.

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 09:05
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Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha fotomac.com.tr'ye konuştu! "Daha önce yaşamadım"

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

Mücadelenin ardından, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldız futbolcusu Wilfried Zaha fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un, "Galatasaray taraftarıyla ilgili bir şey söylemek ister misin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Onlar çok farklı. Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadım. Buraya 50 bin kişi geldiğinde çıkardığı gürültüyü duymak, böyle geceler, Şampiyonlar Ligi müziğini duymak... İşte benim istediğim şey de tam olarak bu.

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