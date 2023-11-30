Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Galatasaray - Manchester United maçı yorumu!

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Galatasaray - Manchester United maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci maçında sahasında Manchester United'ı ağırlayan temsilcimiz Galatasaray, rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 08:05
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Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Galatasaray - Manchester United maçı yorumu!

BÜLENT TİMURLENK - TAŞLARLA BU KADAR OYNANMAZ!

Alanya maçındaki orta sahayı gördüğümde, özür dilerim tercihleri doğru okuyamamışım. Okan Buruk'un Manchester maçını düşünerek rotasyona gittiğini ve Ndombele'nin bu yüzden 90 dakika sahada kaldığını düşünmüştüm.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Galatasaray - Manchester United maçı yorumu!

Meğerse Okan Buruk İngilizlere karşı vereceği orta saha sınavının denemesini Alanya'ya karşı yapıyormuş.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Galatasaray - Manchester United maçı yorumu!

Bayern maçı gibi 6 hücum girişimin ardından aynı dakikada ilk golü kalesinde görmek, ardından Fernandes'in farkı 2 ye çıkartan ve hayatı zorlaştıran golü… Maalesef o dakikaya kadar Torreira tek başına çırpınıyor, Ndombele ise topa temas bile etmiyordu.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Galatasaray - Manchester United maçı yorumu!

Böyle maçlarda bazen şapkadan tavşan çıkar. Ziyech de böyle yaptı… Hem de 1 değil 2 kere. Devre arasında Ndombele'yi değiştirmemek ve yine kalesinde golü görene kadar değişiklik tabelasını kaldırtmamak maalesef bir Okan Buruk klasiği.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Galatasaray - Manchester United maçı yorumu!

Geçen sezonun büyük bölümünde iyi top oynayan Sergio Oliveira ve şampiyonluğun mimarlarından Nelsson nasıl bu kadar çabuk kara listeye girdi bilinmez.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Galatasaray - Manchester United maçı yorumu!

Taş yerinde ağır ise bu taşlarla bu kadar oynarsanız uzun vurmaktan başka bir şey yapmayan Manchester United karşısında ancak kovalayan taraf olursunuz.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Galatasaray - Manchester United maçı yorumu!

Galatasaraylı futbolcular yine büyük karakter koydular sahaya… Son düdüğe kadar mücadelenin hakkını vermek lazım.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Galatasaray - Manchester United maçı yorumu!

Bayern deplasmanındaki hakemden sonra dün akşamki İspanyol hakem ve tribünleri çileden çıkartan düdükleri…

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Galatasaray - Manchester United maçı yorumu!

Sayın Servet Yardımcı nasılsınız, iyi misiniz? UEFA'da önemli görevler üstleniyorsunuz, ülkenizin takımı Galatasaray son 2 Şampiyonlar Ligi maçında hakemler tarafından çelmeleniyor, maçları izliyor musunuz, haberiniz var mı?

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