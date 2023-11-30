Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Galatasaray - Manchester United maçı yorumu!

Böyle maçlarda bazen şapkadan tavşan çıkar. Ziyech de böyle yaptı… Hem de 1 değil 2 kere. Devre arasında Ndombele'yi değiştirmemek ve yine kalesinde golü görene kadar değişiklik tabelasını kaldırtmamak maalesef bir Okan Buruk klasiği.