Haberler Galatasaray Okan Buruk Manchester United maçı sonrası konuştu

Okan Buruk Manchester United maçı sonrası konuştu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 23:23 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 23:29
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk Manchester United maçı sonrası konuştu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Rakibe de pozisyonlar verdik, 3-3'ten sonra gol de yiyebilirdik. Biraz Rus ruletine döndü. İlk bölümde iyi başladık. Rakibin ilk şutu gol oldu, ikinci şutu gol oldu. 2-1 oyunun içindeyiz. Maçı kulübeden hissettiğimde gol atıp kazanabileceğiz gibi hissediyordum. Oyunculara da söyledim devre arasında. Çok net pozisyon vermeden 3. golü yedik. Hem kazanıp hem kaybedebilirdik. Çok iyi bir maç oldu. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun övgüyü hak ettiğini söylemek gerekiyor. Kazansaydık çok iyi olurdu ama kaybetmedik. Son maçta kazanırsak gruptan çıkıyoruz. İyi futbol oynadık. Çok önemli bir eksik vardı, Davinson Sanchez. Çok değerliydi. Davinson'un olmaması planlarımızı değiştirdi. Kaan'la başladım, çünkü geriden pasla başlamak istedim. Davinson'un olmadığı senaryo daha zor oldu. Geçiş oynayan takımlar, etkili oynuyorlar. 2 puan kaybettiğimz için üzgünüz.

Çok farklı bir puanda olabilirdik, bu maça çok daha başka bir puanla çıkabilirdik. Penaltı pozisyonu vardı, onu göremedim. Gol olan ofsayt pozisyonu... Bayern maçındaki ofsayt pozisyonu çok küçük... Çizgi de çizilmedi, ne olduğunu göremedik. Hakem performansı da deplasman takımı için muhteşemdi. Tüm faul haklarını Manchester United'dan yana kullandı. Bu da bizim için yüzde 5-10 da olsa hakem rakibin yanında kararlar verdi. Bu da önemli rol oynadı. Baskılarımız, öndeki oyunumuz, girdiğimiz pozisyonlar, bu seviye bir takıma karşı, Premier Lig takımına karşı olumlu.

DİĞER
Demet Akalın’dan şoke eden Dilan Polat itirafı: Engin Polat, Dilan Polat’ı dövüyordu!
Son dakika: Yılın son MGK'sı sona erdi! İşte alınan kararlar...
F.Bahçe'den yetişmişti! Ara transferde G.Saray'a gidiyor
İşte Galatasaray'ın grubundaki puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dış basından G.Saray Man Utd maçına flaş yorum!
Erik ten Hag:Kazanıyorduk ama...
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dış basından G.Saray Man Utd maçına flaş yorum! Dış basından G.Saray Man Utd maçına flaş yorum! 00:21
Erik ten Hag:Kazanıyorduk ama... Erik ten Hag:Kazanıyorduk ama... 23:58
PSV geriden gelerek kazandı! PSV geriden gelerek kazandı! 23:27
Hakim Ziyech: Atmosfer müthişti Hakim Ziyech: Atmosfer müthişti 23:30
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? 23:34
Kerem: Parken'de yine tarih yazarız! Kerem: Parken'de yine tarih yazarız! 23:43
Daha Eski
Halkbank'tan kritik galibiyet! Halkbank'tan kritik galibiyet! 21:26
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı G.Saray'ın golü ofsayta takıldı 21:34
Bayern Münih - Kopenhag | CANLI Bayern Münih - Kopenhag | CANLI 21:40
İşte Galatasaray'ın grubundaki puan durumu İşte Galatasaray'ın grubundaki puan durumu 22:20
UEFA maçın adamını seçti! UEFA maçın adamını seçti! 22:58
F.Bahçe deplasmanda kazandı! F.Bahçe deplasmanda kazandı! 23:08