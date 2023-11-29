Gruptan çıkacağız

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, taraftarları önünde Manchester United'ı yenmek istediklerini söyledi. Buruk, "Hedefimiz gruptan çıkmak. Manchester United ilk maça göre değişti, gelişti. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta iyi bir oyun oynadık. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bundan önce kazanamadık ama bu kez taraftarımızın önünde iyi oyunla kazanmak istiyoruz" dedi. Manchester'ın yıldızlarına özel bir önlem almayacaklarını belirten Buruk, "Kim oynarsa oynasın, yüksek performans gösterecektir. Bizim bireysel hazırlığımız yok. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyacağız" diye konuştu.