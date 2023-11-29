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Galatasaray Manchester United maçı için karar verildi! UEFA kararını takımlara iletti

İstanbul'daki sağanak yağışın ardından Galatasaray Manchester United maçının oynanıp oynanmayacağı merak konusu olmuştu. Maça kısa süre kala stadın zeminin inceleyen UEFA yetkilileri kararını verdi. Topla zemin kontrolü yapan UEFA yetkilileri resmi kararını takımlara iletti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 20:07
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Galatasaray Manchester United maçı için karar verildi! UEFA kararını takımlara iletti

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Galatasaray Manchester United maçının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

Galatasaray Manchester United maçı için karar verildi! UEFA kararını takımlara iletti

Rams Park'ta kontrol yapan UEFA Yetkilileri, olağanüstü yağış sonrası stadın zeminini incelediler ve Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına engel bir durum olmadığına kanaat getirdiler.

Galatasaray Manchester United maçı için karar verildi! UEFA kararını takımlara iletti

UEFA, her iki takım yetkililerine de maçın 20.45'te oynanacağını iletti.

Galatasaray Manchester United maçı için karar verildi! UEFA kararını takımlara iletti

Galatasaraylı yetkililer, sezon başında yenilenen zeminin drenajının çok iyi olduğunu, zeminde su birikmelerinin yaşanmayacağını ve su tahliyesinin şu ana kadar sorunsuz olduğunu belirttiler.

Galatasaray Manchester United maçı için karar verildi! UEFA kararını takımlara iletti

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Galatasaray Manchester United maçı için karar verildi! UEFA kararını takımlara iletti

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