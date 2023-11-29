Galatasaray Manchester United maçı için karar verildi! UEFA kararını takımlara iletti

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Galatasaray Manchester United maçının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Galatasaray Manchester United maçının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.
Rams Park'ta kontrol yapan UEFA Yetkilileri, olağanüstü yağış sonrası stadın zeminini incelediler ve Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına engel bir durum olmadığına kanaat getirdiler.
UEFA, her iki takım yetkililerine de maçın 20.45'te oynanacağını iletti.
Galatasaraylı yetkililer, sezon başında yenilenen zeminin drenajının çok iyi olduğunu, zeminde su birikmelerinin yaşanmayacağını ve su tahliyesinin şu ana kadar sorunsuz olduğunu belirttiler.
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